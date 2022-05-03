東方日報C1：李佳芯包薪用到盡　智能人變女鬼

「視后」李佳芯曾因政治言論被無綫「雪藏」，解凍後的她爭氣憑《智能愛人》機械人「阿寶」一角大翻身。據悉，作為包薪藝人的她，被無綫「盡用」，繼機械人角色後，再獲安排棘手角色，落實6月中拍攝靈異劇扮演女鬼，與張振朗譜出人鬼戀。

憑無綫劇集《BB來了》在2018年封視后的李佳芯（Ali），事業本應一帆風順，但因翌年在社交網發表的言論被送入「雪櫃」，多部劇集遭換角，事業一度陷入谷底。Ali停工大半年後才獲「解凍」，接拍另類劇集《智能愛人》，幸成功憑「阿寶」一角大翻身，而在今年初的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，當外間預料她必食白果的情況下，卻爆冷憑《愛美麗狂想曲》奪得「最受歡迎電視女角色」獎項。

Ali雖然保持女一地位，但受制於內地市場碰壁，拍劇亦只能以小品、偏鋒題材為主，繼《智》劇後，她於《有種好男人》演繹單親媽媽，與20多歲藝員吳偉豪飾母子，於新劇亦將繼續被「委以重任」，今次連女鬼都要做埋。據悉，無綫乘着《金宵大廈2》奇情題材受歡迎的勢頭，決定打鐵趁熱，趕於6月火速開拍靈異劇《靈戲逼人》，男主角一早篤定由張振朗孭飛，但「女一」卻相當頭痛，除了要就花旦檔期，今次「女鬼」選角既要美艷、又要演技出眾，高層經多番討論後，角色最後落在善於處理棘手角色的Ali手上，看好她能將女鬼角色發揮得淋漓盡致，而早於《踩過界》合作過，並有情慾戲的2人，將在劇中譜出淒美的人鬼戀。

撈埋綜藝 最驚孤獨終老

有指無綫如此「重用」Ali，其實亦是「盡用」！有見現時經濟環境麻麻，無綫考量到要加倍善用資源，索性將簽了經理人包薪合約的Ali用到盡，既有視后級演技保證，亦不會浪費資源，才造就她過去一年工作一項接一項。而做到冇停手的Ali，由劇集、綜藝到電視台自家收費平台的代言人及平面廣告都撈埋，幾乎無處不在！近日她便與黎諾懿、麥美恩、劉穎鏇在元朗一連8日拍攝綜藝節目《仨心友行3》。

三女不約而同慨嘆感情沒有着落，黎諾懿卻表示不擔心3位靚女，認為只是時間問題，對的人總會出現。反而Ali擔心自己會孤獨終老：「好多時等吓等吓，就等到不婚、不嫁，好多女藝人都係咁。其實我好擔心自己，靚女、身材好大把啦！但係緣分，有時就係冇得強求。」黎諾懿即笑謂：「依家咩世界，連女神都要擔心起嚟！」他笑言身邊最好的馬國明已被私有化，有其他「筍盤」但又擔心年紀太輕，Ali聞言即笑說：「我去到依家嘅年紀，係乜都得。」節目亦令她反思，她曾經以為過去在感情上沒有傷害過人，但反思下察覺年輕時不懂戀愛，可能無意中會傷害別人。

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