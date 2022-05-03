保良局「關懷長者心」地區安老服務計劃 疫下多方位支援傷健長者

【營業資訊】疫情嚴峻，在同心抗疫的同時，保良局心繫一眾長者，透過「關懷長者心」地區安老服務計劃，於日常生活上無間斷向長者提供多方位支援，包括盡力在安全情況下維持上門派送熱餐服務、準備食材福袋或食物包予需強檢的家庭、電話問候長者、透過視像提供抗疫資訊等，持續為地區長者提供支援及關顧，同心抗疫。

關愛耆老 同心同行

「關懷長者心」地區安老服務計劃自推行以來，一直多方位照顧地區長者身心靈所需，支援長者「居家安老」。今年，計劃除了關顧一般長者於醫療、食物、健腦健體等範疇的需要時，亦提高各界對智障長者的關注，讓長者不論傷健，都能夠獲得貼心及適時的身心支援。

貼心靈活支援 令智障殘疾長者及年老照顧者重拾笑容

年近60歲的黃女士是一位患有唐氏綜合症中度智障的人士，日常主要由姊姊照顧，隨著姊姊年紀愈來愈大，獨力照顧殘障的年老妹妹，實在頗感吃力。因智障人士身體機能退化的速度較一般人快，黃女士約38歲時已因牙齒脫落而須配製假牙，其後更出現白內障及心瓣倒流等疾病，大大影響其日常生活。

後來，黃女士經轉介到本局康復服務單位，職員詳細瞭解其情況後，便主動為她提供醫療評估和治療，協助她適應身體的轉變。同時，職員安排她參與各類社交康樂活動及肌能訓練等，維持她現有的身體肌能，提昇其自理能力，以及充實閒暇生活。透過各項支援服務，黃女士身體狀況得到明顯改善，重拾笑容，令身為照顧者的姊姊安心不少。

與大眾抗疫同行 誠邀各界及企業關愛有需要長者

即使在疫情嚴峻的時刻，保良局仍堅守崗位，關注及貼心照顧地區長者的需要。

誠邀各界及企業加入「關懷長者心」地區安老服務計劃，透過捐款、成為義工及捐贈物品等方式，同心協力扶持弱勢長者，支持保良局於疫情下及疫後為長者提供各項適切的服務，惠澤耆老。

請立即捐款，與保良局連成一「善」，支援基層長者於疫情下及疫後保持身心健康

善長每捐款$3,880即讓一位長者獲得多方位支援，照顧「居家安老」所需：

• 一次身體檢查或中醫診治服務； 及

• 一星期熱餐或飯券，以及節日特式流心軟餐； 及

• 一次家居環境安全評估；及

• 一節感覺統合治療 或 八次健身及健腦訓練； 及

• 一個抗疫暖心福袋

保良局董事會已贊助本計劃活動行政費，善款將全數撥充「關懷長者心」地區安老服務計劃，多方位照顧居家長者身心需要。

「關懷長者心」地區安老服務計劃詳情

查詢電話：2277 8437

捐款途徑︰

2. 轉數快

3. PayMe

4. 銀行帳戶

滙豐銀行帳戶號碼：002-239564-006

恆生銀行帳戶號碼：262-191166-001

中國銀行(香港)帳戶號碼：012-875-00206767

上海商業銀行帳戶號碼：32882-18927-8

星展銀行(香港)帳戶號碼：016-494-470155920

交通銀行帳戶號碼：382-545-93067706

東亞銀行帳戶號碼：015-514-40-65638-0

如需收據:

(i)以「Payme 」及「轉數快」捐款，請於備註欄填寫：「地區安老服務計劃」、收據抬頭及中文地址並捐款後截圖Whatsapp 至9145 1056 (保良局籌募及拓展部)。

(ii)以「銀行帳戶」捐款，請將付款證明正本 / 截圖郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募及拓展部，請寫上收據抬頭及地址，並列明「地區安老服務計劃」。