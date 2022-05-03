大熱丁丁自豪肥得勻循　Heyman反被嫌瘦狂食增磅

ViuTV節目《肥美人》鬥到8強並於5月7日舉行決賽，當中參賽者丁丁（丁珮筠）除了體重268磅，身高178CM，台型出眾，加上跳舞身手靈活，被視為熱門。她笑謂由細到大也如此重磅，每年見營養師也比都平平常人超重20KG，曾經減過磅，但減到自己面青唇白，覺得自己反而唔靚，認為保持肥美身形最好：「對自己身形好自豪，出街唔驚畀人睇唔到。奇異目光就一定有，第一係高，第二係大，好彩我肥得勻循。」她直言因肥較難找男朋友，但相信命運安排，總會有人鍾意她：「好耐之前拍過拖，但性格唔啱。」呀肥（劉子晴）指細個有想過減肥，現在只想肥得健康：「啲肉都跟咗我咁多年啦。」

在《肥美人》中似乎體形不合「標準」的Cherry（翁芷園）減了44磅到現時132磅，但自覺DNA仍是肥妹，故沒有質疑過自己不合比賽標準：「做廣告返工返到好悶，純粹貪玩報名。」她指減磅因為之前太重磅，行路時腳板好似針拮一樣痛，好想瘦到像沈殷怡，瘦得來有玲瓏浮凸的身材。另一身形似乎不合「標準」的Heyman（陳曦雯）則是唱得之人，亦曾報名參加《全民造星》但在海選已經出局，她笑說：「都知道自己一定唔入，眼見入圍嗰啲都冇100磅。今次參賽想透過選美去唱歌，亦未試過係咁畀人叫食多啲嘢，人生未有人嫌過我瘦。」