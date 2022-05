群星出席MET Gala　鄭浩妍紅地氈性感露肩

有「時尚界奧斯卡」之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》(MET Gala)昨日於美國紐約大都會藝術博物館舉行,一眾名人紅星均有出席。今屆的主題是「在美國:時尚選集」,眾星以華麗服裝打扮上陣。其中不乏亞裔紅星出席,去年憑Netflix韓劇《魷魚遊戲》上位的女星鄭浩妍今年首度出席MET Gala。

而浩妍亦有於社交網貼照片,身穿黑色迷你裙的她露肩,打扮非常性感!而她亦與時裝設計師以及奧斯卡金像影后愛瑪史東(Emma Stone)等合照。除了浩妍之外,近期主演賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的華裔女星楊紫瓊亦以亞裔設計師Prabal Gurung設計的綠色拖尾長裙出席華麗登場!今次是她事隔7年再度回歸此時尚盛事。

另方面,每年美國網站Gold House都會趁住5月亞太裔傳統月公布名為「A100」的排行榜,選出100位最具影響力的亞洲與美籍亞裔與太平洋島國人士(AAPIs)。而今年的名單公布,楊紫瓊亦再度入圍。而她的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings)拍檔華人男星「尚氣」劉思慕(Simu Liu)亦有冧莊。此外,剛勇奪奧斯卡最佳國際電影的日本導演濱口龍介、荷里活巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)、英國華裔女星陳靜(Gemma Chan)等都有入圍。