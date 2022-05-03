群星出席MET Gala　鄭浩妍紅地氈性感露肩

有「時尚界奧斯卡」之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）昨日於美國紐約大都會藝術博物館舉行，一眾名人紅星均有出席。今屆的主題是「在美國：時尚選集」，眾星以華麗服裝打扮上陣。其中不乏亞裔紅星出席，去年憑Netflix韓劇《魷魚遊戲》上位的女星鄭浩妍今年首度出席MET Gala。

而浩妍亦有於社交網貼照片，身穿黑色迷你裙的她露肩，打扮非常性感！而她亦與時裝設計師以及奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）等合照。除了浩妍之外，近期主演賣座片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的華裔女星楊紫瓊亦以亞裔設計師Prabal Gurung設計的綠色拖尾長裙出席華麗登場！今次是她事隔7年再度回歸此時尚盛事。

另方面，每年美國網站Gold House都會趁住5月亞太裔傳統月公布名為「A100」的排行榜，選出100位最具影響力的亞洲與美籍亞裔與太平洋島國人士（AAPIs）。而今年的名單公布，楊紫瓊亦再度入圍。而她的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings）拍檔華人男星「尚氣」劉思慕（Simu Liu）亦有冧莊。此外，剛勇奪奧斯卡最佳國際電影的日本導演濱口龍介、荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）等都有入圍。