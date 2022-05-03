Tyson Yoshi 6千萬豪宅全曝光　女友一舉動遭網民鬧爆

獨立歌手Tyson Yoshi去年因喺屋企自拍放上社交網，令千呎海景豪宅曝光，當時佢為私隱被揭感後悔，又坦言：「間屋唔係我，係我屋企人，覺得唔係好自在。」不過近日有眼利網民發現，無綫財經台睇樓節目《家居．築則》到訪嘅一個豪宅單位，裝修同Tyson Yoshi屋企極為相似，就連屋主背景都相當符合，其豪宅家居徹底公開！

節目中提到該單位位於鴨脷洲的屋苑南區．左岸，該單位住咗屋主夫婦及一對仔女，兒子從事音樂創作事業，同Tyson Yoshi背景資料完全脗合，加上睇番Tyson Yoshi社交網嘅自拍，見其家中有大量特別嘅藝術品收藏及掛畫等，都同節目豪宅符合，連露台海景景色都一模一樣，而根據近期嘅成交紀錄，屋苑最低成交價已升至6千萬，遠超之前嘅4千萬市價。

對此，Tyson Yoshi於社交網發文回應事件，親認節目中嘅豪宅的確係其屋企，但就大爆原來係被室內設計師擺上枱，直指當時去咗台灣工作，設計師就氹掂其家人拍攝節目，更曾一度想開Tyson Yoshi名，Tyson Yoshi極力反對但亦尊重家人決定，仲明言已非首次因該設計師引起私隱問題。而今次其豪宅內部環境全公開後，卻意外令Tyson Yoshi女友Christy成為箭靶，因網民翻出佢昔日喺房間內拍攝嘅內衣相，對比下發現原來佢係喺Tyson Yoshi父母嘅主人房取景，即被網民鬧爆冇禮貌：「仲要淨係著bra同底褲入人哋主人房」、「當自己係女主人啦已經」、「我係老母見到呢條女喺自己間房咁搞法，一定覺得佢好無家教」。