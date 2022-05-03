Kim Kardashian穿逾千萬夢露戰衣現身MET

有「時尚界奧斯卡」之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）昨日於美國紐約大都會藝術博物館舉行，美國真人騷女王Kim Kardashian率領一眾姊妹出席，染了一頭金毛的她與諧星男友Pete Davidson拍拖現身。Kim向來的衣着打扮都會成為焦點，今次亦唔例外！她穿上已故性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）着過價值500萬美元（約3,900萬港元）的經典黃金珠片裙亮相搶晒鏡！

夢露於1962年穿過同一條裙出席美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）生日活動，當時她於台上唱生日歌送給總統。Kim在紅地氈上受訪時表示為了穿這條裙花了3個星期時間勁減16磅。其實她上個月被傳媒影到離開位於美國奧蘭多的「信不信由你博物館」，當時已有粉絲懷疑她外借那條裙出席MET Gala。

除了Kim搶鏡之外，早前不幸確診新冠肺炎的《色慾都市》（Sex and the City）美國女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）亦有出席。並上載配戴巨型花花頭飾的照片於社交網。而擔任今屆MET主席之一的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和影星老婆Blake Lively亦以華麗打扮現身在紅地氈上恩愛「放閃」。此外，多對夫婦包括「狼人」曉積文（Hugh Jackman）和妻子、碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）和新婚老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）、歌手Joe Jonas和大肚妻Sophie Turner等都有拍拖出席。