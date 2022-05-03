空山基聯名新作　大玩香檳金科幻配色

提起日本藝術家空山基（Hajime Sorayama），相信大家都不會陌生。事關這位神級藝術大師以機械女郎與強烈的金屬繪畫風格聞名，而且每一次跟潮牌合作（合作名單包括Dior、Carhartt WIP、A Bathing Ape、UNIQLO等）都會掀起熱話。來到今年，空山基再次攜手日本國寶級跑鞋品牌Mizuno，推出全新配色的「WAVE PROPHECY SORAYAMA」聯名鞋款，令追開這個系列鞋款的粉絲喜出望外！

迎來最終章

其實空山基與Mizuno的合作始於去年初，當時打造的首對「WAVE PROPHECY SORAYAMA」聯名鞋款已經用上白加銀色的配色，鏤空的鞋底設計讓人穿上後就如懸浮一樣，感覺很Cyber。到去年底雙方再推出此鞋款，卻換上深灰配色配亮面設計鞋底，去帶出金屬流動的視覺效果。相隔多月之後，終於迎來最終章，泛着香檳金光的第3對「WAVE PROPHECY SORAYAMA」於5月就會面世。

設計別有深意

作為「WAVE PROPHECY SORAYAMA」的最終章，設計上明顯更具空山基的個人色彩。單是香檳金新配色，就讓人聯想到其在1978年以來一直創作的「Sexy Robot」作品。加上鞋面的香檳金腰部標誌、後踭金屬部件和鞋墊上的「SORAYAMA」標誌，更是盡顯大師的設計心思。值得一提的此最終章鞋款充分利用了高透明度鞋面設計，比起前作的漸變印花半透明鞋面，更能清楚看到雙腳輪廓。此鞋將於5月7日在東京、大版等地的潮流店舖「2G」提前發售，到5月14日在官網正式上架，有興趣入手的記住Mark低日期！