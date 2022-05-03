星星講醫D︱Kylie C.疫下解決自閉症兒童情緒問題有妙法

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》，請來第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度出發，探討新冠肺炎康復者疫後調理身體，以及疫情下情緒處理的方法。

第二集入面，蔡大夫講到新冠康復後，喉嚨仍有點不適但又不想食藥的話，只要家有生薑就可以幫到手：「將生薑榨汁再溝少少暖水，將溝稀咗嘅生薑汁搽喺胸口位置捽㷫佢，咁做有疏通胸肺部嘅作用，如果唔溝稀，直接用生薑汁就會令人有啲唔舒服。」如果咳到失眠又可以怎樣做呢？他說：「有兩樣藥材幾好用，就係茯神同遠志，起到安神作用。若心情壓抑瞓唔到，就可以沖玫瑰花茶飲用，有助疏肝解鬱。」

另外，Kylie C.指出疫情期間，對自閉症兒童的家長來說是最困難的時候：「小朋友唔使返學，每日24小時對住真係唔容易，而太大嘅改變會令自閉症兒童嘅情緒特別嚴重，我哋應該畀一個好似學校模式時間表畀佢哋。至於點可以令自閉症小朋友嘅情緒冷靜落嚟，我哋可以同佢哋做一個深呼吸練習，大力抖氣，深呼吸數1234或者緊握拳頭數1234，亦可以做一啲佢哋有興趣嘅嘢令佢哋冷靜落嚟，例如聽音樂同畫畫。」