東冲有料到：我的電視節目回來了

隨着泰國開關，香港多個電視台都已準備去泰國拍攝旅遊節目，自己則搶先於5月3日起逢周二晚推出新節目。這次並非之前的《冲遊泰國》系列，而是一個主要以古靈精怪內容作招徠的另類旅遊節目，雖跟旅遊有關，但會換個角度去拍攝。事實上近年的旅遊節目來來去去也變化不大，有機會換換形式也未尚不是好事。

今次節目會夥拍兩位新拍檔，其中一位係來自泰國電視台的「女一」，本身係港泰混血兒，識講流利廣東話並有出鏡經驗；另一位係泰國導遊，也會講廣東話，我們三位主持合稱為「泰國通街拎」！節目中有關鬼神的話題約佔三分之一內容，其餘則是圍繞一些你意想不到的泰國生活事情，絕對係即使你前往泰國多次都未曾接觸過的事物。例如會找泰國最靈驗的師傅指點迷津、介紹CentralWorld附近可讓大家敬奉的九位天神、前往唐人街附近可讓大家去拜神上香的另類佛寺，還有訪問一個屋企媲美玩具博物館的玩具收藏家、專給狗隻入住的酒店、出現科莫多龍陪你食河粉的店舖、甚至賣相似香葉肉碎飯加蛋及榴槤糯米飯的泰式大菜糕等等……節目取向雖然古靈精怪，但為免導人迷信，會以風趣幽默手法來演繹。

節目於3月開始拍攝，雖然只拍16集，但由於我要自編自導自演兼做監製，無論是揀音樂、度橋及搵料都由我負責，拍攝的一個多月真的感到心力交瘁，過程中我更受了傷兼減了磅（看過我社交平台發布近照的朋友都說我瘦了很多）。幸好看到拍出來的成果也尚算不俗，大部分內容也未曾在媒體曝光，趁泰國開關播出也算是好Timing。儘管現在有些朋友還未打算去旅遊，但也可以「睇咗當去咗」，希望大家多多支持，令我們花了兩個月的拍攝努力不會白費。

胡慧冲