餐廳陸陸續續恢復晚市堂食，巴絲打選擇自然多，而多間餐廳為了迎接晚市重新開業，絞盡腦汁搞搞新意思，推出全新餐單，今日就介紹多間高級西餐的全新餐目，巴絲打舌頭味蕾「餓」了那麼久，都是時間犒賞一下自己喇！

意式滋味

喜歡意大利菜的，西營盤的正宗意大利餐廳LucAle重開帶來多款全新時令菜式，兩位主廚Alessandro Angelini與Luca De Berardinis選用頂級食材炮製出既保留傳統特色又富新意的意味來。全新菜式有吞拿魚醬小牛肉、章魚沙律、意大利餃Faggotini、意大利雲吞、慢煮豬腩配甜菜根、魔鬼魚翼、甘草焦糖布丁等，由前菜盤到主菜及甜品都一應俱全。

香檳誘惑

喜歡歎香檳的或許人氣酒館西式Fusion餐廳「Brut!」會是心水選；餐廳自2018年開業以來，首次推出新菜單，帶來春夏時令新菜，侍酒師更搜羅各地特色獨立酒農香檳搭配，包括傳統Blanc de blanc、充滿果香的Blanc de noirs，以及2009年的甜品香檳。菜式有結合了西方肉桂捲和中國老干媽辣椒醬的干媽捲、四川沙巴雍虎蝦、烤甜蘿蔔、辣椒醬烤花椰菜、烤泰式小茄子、封門牛柳、紫蘇葉裏的喇沙三文魚等。唔想單點，也可以揀選「主廚之選」，由大廚發辦精選5道菜，帶來不一樣的味覺體驗。

地中海風

位於金鐘奢華型格酒店奕居的Salisterra，就由新任行政總廚Cary Docherty帶來單個新餐單，呈現出法南與意大利的獨特風味。菜式以地中海菜為主導，有來自法國及日本等6個不同地方的即開生蠔或海鮮分享拼盤；也有蟹肉沙律及龍蝦三文魚帶子意式雲吞等。主菜方面有南法馬賽的法式燴海鮮、重1公斤的燒肉眼扒伴牛骨髓及配菜、饒富北非風味的特色香料燴去骨羊肩伴小米、原條香煎龍脷魚配橄欖油薯蓉及香草醬等；素食愛好者也有不少選擇，好似醃日本水果番茄、香濃芝士紅花意大利飯、源自意大利利古里亞海岸的自製傳統紫蘇醬麵糰，還有鮮為人知的普羅旺斯經典菜式燴朝鮮薊等。酒吧亦與Raphael Holzer合作打造了全新系列美酒，加入自製漬物、浸酒和時令配料，更帶來多坐新酒餚，包括法式泡芙、時令蔬菜配橄欖醬、鯷魚及紅花蛋黃汁、燴八爪魚及鮮茄包等。