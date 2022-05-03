老闆楊受成為新片探班　對霆鋒委以重任信心爆棚

由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂等主演的英皇電影《海關戰線》正拍攝得如火如荼，英皇集團主席楊受成博士早前特意到拍攝現場探班，並向張學友、謝霆鋒、劉雅瑟幾位主角及特別演出的吳鎮宇打氣，同時為新人黎峻慶祝生日。

張學友甫見楊受成到場探班，即投入其海關角色，上前敬禮，而楊受成亦向學友傳口訊：「剛與海關關長見面，對方表示要我傳話問候學友。」學友謙稱受寵若驚，感激大家對電影的支持。楊受成之後亦逐一關心各人拍攝情況，並向兼任動作指導的謝霆鋒了解戲中動作場面的進度，他坦言對今次委以重任的霆鋒信心十足，叫大家等看好戲！

吳鎮宇今次是以客串形式參與演出，雖然探班當日有過百名臨時演員在場，但絲毫無阻他專心熟讀劇本，非常專業，他指今次劇組安排的時間充裕，令過程非常順利，他說：「很開心可以跟學友、霆鋒等有對手戲，下次希望可以再多一點！」至於今次未有機會獲動作指導霆鋒安排動作演出，他笑言惟有期待下次，他展望將來說：「希望每年拍一部與新導演合作的電影，暫時未與今年的新導演接觸，有香港政府大力支持，又有同行支持，目前未有人找我，呼籲大家，我演出的費用是Ok的。」

此外，在片場度過生日的英皇新人黎峻，獲劇組送上生日蛋糕，楊受成帶領現場工作人員為他慶賀，黎峻表示：「很高興今年生日有女神劉雅瑟、衛詩雅等為我慶生，第一年在工作中度過生日，相信回家也睡不着，最難得老闆也到來，全公司亦很齊人。」 在旁的關智斌（Kenny）也送上祝福，並謂這天才知道黎峻生日，Kenny被問到會否補送生日禮物，他向壽星仔黎峻笑說：「要甚麼也可以，你夠膽就說！」氣氛既融洽又搞笑。