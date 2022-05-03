台灣日治時期派出所　活化後竟然成為……

台灣保留了不少日治時期興建的派出所，經修復活化後添加了新的功能及價值，並成為市民及旅客到訪的熱點。（歷史建築頂街派出所、Vice Versa Wineshop & Kitchen、梧棲文化出張所提供）

潮流興保育，不少有歷史價值的舊建築都得到保留及加以利用，例如台灣在日治時期興建的派出所，近年來都被賦予新的存在意義和價值。其中位於台中巿梧棲區的梧棲文化出張所，其前身正是建於1899年的梧棲警察官吏派出所及宿舍群，經修復後對外開放，現時除了舉辦講座、展覽、市集等活動外，更成為全台灣首間合法的古蹟民宿，帶來充滿日系風情的住宿及觀光體驗，吸引不少旅客專程感受箇中獨特風味！

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全台首創 古蹟民宿

作為市定古蹟的「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」建於1899年，並於1931年及戰後陸續重建成今日所見之樣貌，當中包含了派出所廳舍、多間不同大小的磚造及木造宿舍和防空洞。於2020年完成原貌修復工程後，於上年命名為「梧棲文化出張所」重新開幕，訪客可在充滿日系氛圍的環境內漫步打卡，同時提供穿着浴衣、繪馬祈福等體驗。不過最具話題性的，是園區將本身的古蹟打造成「所長的家」、「副所長的家」及「巡佐的家」3棟民宿讓旅客入住。每棟都保留了日式房屋建築特色，踏込、座敷、床之間、風呂、緣側、押入等俱全。其中面積最大、佔地約132平方米的所長之家，更額外配備獨立和式庭園及更衣室，可供4至10人同時入住。園區亦提供老街導覽及不定期舉辦文創與手作市集等，讓你從多角度體驗台灣獨特的日式文化。房租每晚NT$5,960起（約HK$1,568）。

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保留特色外觀 全新藝文空間

坐落在台北中正區廈門街、正式開放不到半年的藝文空間「廈川玖肆」，前身是於1936年興建的舊廈門街派出所（日治時期名為川端町派出所），建築散發上世紀30年代盛行的現代主義風格，經近10年閒置丟空和2年活化改造後得以重新開放。建築樓高三層，樓面總面積近300平方米，修復後保留了當初原始外牆貼溝面磚的外觀，並加強結構補強。現時各樓層都有不同功能，其中一樓的意大利餐廳Vice Versa Wineshop & Kitchen是焦點所在，採用了現代工業風布置，可以吃到手製意粉、牛扒、海鮮及薄餅等，價格定位也夠親民。二樓的川端藝會所是多功能藝文空間，除展示這棟古蹟的前世今生及區內歷史變遷，並會不定期舉行藝文體驗活動。三樓則用作分租辦公室。大家不妨到來好好感受當時建築的巧思。

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激罕兩層建築 品嘗滋味烏冬

位於台中豐原火車站出口旁、建於1930年代的頂街派出所，是台灣少見的兩層高日治時期派出所。這棟歷史建築屬鋼筋混凝土（RC）加強磚造，立面凸起水平線條裝飾，呈現表現主義風格。一大特徵係入口左右各有一菱形窗，二樓側立面則有牛眼窗，對稱排列，設計別具心思。於2015年完成修復工程後，在2020年以古蹟咖啡館及藝文空間作定位對外開放，不過於去年10月改為引進日本道地口味讚岐烏龍麵（即烏冬）店「四國金子烏龍麵」。這家「烏龍派出所」主打即叫即煮的自家製烏龍麵，同時供應天婦羅、咖喱飯及定食套餐。由於店舖創辦人周運昌有「台灣烏龍麵教父」之稱，質素不容置疑，加上能在日治時期興建的派出所內享用，確係別有一番風味呢。