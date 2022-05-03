Lexus NX　二次進化論

凌志(Lexus)旗下的NX車系，自2014年推出以來，全球累計銷量近百萬部，單睇數字某程度上已可反映車迷們有幾Buy佢。當年推出時，運動跨界設計正興起，加上Lexus向來是日系豪車的代名詞，的確俘虜不少車迷心。8年後的今日，全新進化至第二代的NX車系接捧輸港，不止車身內外經重新設計、車架亦結合了2項World First結構應用及在車上採用了多項Lexus First設計，配合先進行車及安全科技的提升，帶來全面昇華的駕乘體驗。

經二次進化的Lexus全新NX抵港，率先輸港的是入門型號NX250，提供Superior及Ultimate兩版本選擇，拍攝車配備更齊更豪的NX250 Ultimate。車身線條更立體動感，L形LED日行燈融合的全新頭燈組，配上全新大型家族式面罩，增加入氣量之餘，亦令車頭辨識度進一步提高。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四雙VVT-i

容積：2,487c.c.

最大馬力：206ps/6,600rpm

最大扭力：247Nm/5,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：8前速Direct Shift自動波

平均耗油量： 12.6km/L（Euro 6c）

車身體積：4,660×1,865×1,660mm（長×闊×高）