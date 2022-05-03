入行12年︱吳若希自比周潤發　踢拖落九龍城

歌手吳若希（Jinny）今日（3日）為《勁歌金曲》錄影，獻唱新歌《慢鏡》。她表示留家抗疫及照顧小朋友，已有2個多月未有返電視城，對於公司已由「星夢娛樂」改名為「TVB MUSIC GROUP」，她說：「變動好大，所有人都唔同晒，真係大換血，不過今日返嚟我暫時都適應到，唔覺好難磨合。舊年轉老闆，呢次轉同事囉。」

Jinny指會約見公司新高層張仲恆（前英皇高層），但工作上她認為沒有多大分別：「今年除咗有新歌、劇集主題曲之外，我都幾期待自己有份參與嘅新劇《旁觀者》可以今年推出，因為係《金宵大廈2》同一個監製負責嘅，咁《金2》反應好好，希望觀眾都鍾意《旁》劇啦。」

談到《慢鏡》，她指內容講及人生控制不了的變化，且感慨指自己入行已12年：「好切合我依家嘅心態，面對一切都可以隨遇而安。（最壞的時候點？）剛開始有關注度嘅時候囉，當時有狗仔隊跟住，依家我唔化妝都出到街，踢拖出九龍城都冇問題，發哥（周潤發）係咁之嘛！」

而2個多月的避疫生活，Jinny指時間都花在灌錄新歌，以及陪小朋友，與女兒更是形影不離：「今日我出門口，囡囡問我係咪去電視返工，佢話好想聽我唱歌。以前返工心情好似送殯，依家大家會好開心咁講拜拜。」