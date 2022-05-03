馮允謙一人分飾8角　原來一直被唱歌耽誤

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）連續18小時為新歌《Freakin’ Nightmare》拍MV，一人分飾輕佻的外賣仔、憤怒的新聞評述員、狼狽的外景記者、誇張的廚師、作狀的魔術師、浪漫的韓劇男主角、現實中無聊的自己，以及夢中有型的自己等8個角色。零演戲經驗的Jay投入角色，七情上面，導演讚他演技大爆發。

即將7月舉行首次個人演唱會的Jay，忙為籌備開騷練歌和健身，狀態大勇，雖MV由清晨開始拍攝，但他愈演愈精神。為追趕拍攝進度，自薦犧牲食飯休息時間，配合食飯盒的場景，在攝影機前真開餐。之後扮演「新聞評述員」的時候，為演繹他對無稽新聞的憤怒，掃跌枱面10幾支咪高峰後，臨場加演跳上櫈指罵鏡頭的戲份。扮外賣仔時，他咬住牙籤，還加插MJ舞步，導演讚他演技爆發，Jay害羞地說：「好尷尬添！」

新歌《Freakin’ Nightmare》由Jay作曲，是他較少創作的趣味性風格：「點解係Nightmare（噩夢）？因為疫情影響到好多人嘅日常，好似我咁面對好多規限飛唔到，見唔到屋企人和另一半，呢1、2年，好似發噩夢，瞓醒仍然喺個夢裏面，大家都好攰，仍希望積極樂觀面對，期待好快回復平常生活，。今次MV用咗好多Pastel Colors（粉彩色系），希望帶出正能量、陽光氣色。」

被讚演技爆發，Jay說：「其實我唔係好演員，唔係有好好演技，不過比以前冇咁怕醜，可能因為拍多咗MV，搵到方法打開自己。今日呢個MV有啲時候需要誇張嘅演繹，估唔到開發咗我搞笑潛能。」