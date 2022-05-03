Q：我今年32歲，結婚8年，26歲開始嘗試懷孕，至今仍未成功。每年驗身都顯示生理狀況正常，醫生忠告戒煙我也做到了。丈夫想要孩子卻不願檢查，說我們年紀不大可順其自然。我覺得他是逃避問題，丈夫煙不離手，每日超過一包，每月會去一兩次聯誼飲酒，問題是酒後和之後的一兩天行房就難有反應。他曾任職廚師，聽聞爐火的熱力會損害精子數量。想問丈夫能戒煙、戒酒及因疫情已轉行，我們依排卵期行房，在短期內我有機會懷孕嗎？

阿紫

A：男性吸煙會影響生育機能，數據顯示煙民的正常精子數目平均少10%左右，若煙民每天抽煙達30支，畸形精子出現率更顯著增高。煙齡愈長，畸形精子愈多，正常精子數目不足，精子活力弱，便會導致不育。而女性方面，吸煙會破壞卵巢的運作功能，易導致月經不調、過早絕經和不孕，懷孕後也容易引起流産、早産甚至死胎，嬰兒出生體重輕，發育不全。故此，你能決心地及早戒煙，保障生殖健康，做法正確。

男性嗜好杯中物，亦會打擊生殖系統健康。長期嗜酒可致睪丸萎縮、睪丸酮水平下降，導致男性生育能力下降，造成不孕和畸形胚胎的機會率增加。伴侶雖然並無酗酒，但由於飲酒會令男性的性能力即時顯著下滑，最明顯的情況是無法正常勃起，有心無力。部分男性自知酒後欠雄風，便乾脆逃避行房，有些時候白白錯過受孕的最佳時機。與吸煙一樣，飲酒不利受孕。

男性精子所需溫度爲35.5℃至36℃，比正常體溫低1℃左右，睪丸有散熱作用。的確已有研究題示，高溫下工作、浸泡熱水浴、褲襠太緊束等因素，皆不利精子質素。男性長時間身處高熱的環境下工作，例如廚師在繁忙時段連續兩三小時站近明火爐頭，精子便有熱壞的風險。在罹患不育的統計上，廚師較其它職業為高。久站爐頭跟泡熱水浴的原理近似，外來熱力持續提高睪丸的溫度，精子的功能逐漸退化，精子數量也會減少。有實驗研究顯示，男性在水溫38℃的浴缸內浸泡1小時，36小時之後進行精子化驗，發現精子的數目及穿透力均降低，並可持續影響最長4星期的時間。此外，未成熟的精子會被高溫所傷害，其恢復時間亦需要7星期。

伴侶若毋須繼續久站爐頭，精子可於兩個月左右恢復正常。可是煙酒依然是生育大忌，除了戒除可導致不孕的日常生活習慣，最好還是游說伴侶去進行一次男科健康檢查，並向醫生請教。不孕症（Infertility）是伴侶無法生育的生殖系統疾病，參照世界衞生組織（WHO）對不孕症所下的定義為，在沒有採取任何避孕措施的情形下，經過12個月規律的性行為，平均每星期1至3次，仍然無法成功懷孕，已屬不孕。若女方的年齡大於35歲，在規律的性行為6個月後而無法成功懷孕，已符合不孕症的定義。建議你們把握有限時間，一方面男方需努力改善性健康，二方面女方需計準每月的排卵期。於雙方加把勁後，若未來12個月依然未能成功，與其因為膝下猶虛而遺憾，一直不甘心，和要冒高齡產子的風險，不如直接考慮採用人工受孕方法。

李偉儀