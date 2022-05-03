收視︱曾比特孖林子祥對唱　《聲生不息》繼續強勢

無綫今日（3日）公布上周節目收視，三線劇方面全線下跌，《愛．回家之開心速遞》有21.5點，《食腦喪B》則有16.6點，至於上周大結局的《金宵大廈2》有15.6點。不過，周日的節目收視較好，第二集的《聲生不息》收視達16.9點，節目中，曾比特再度表現出色，與林子祥合唱《單車》時淚流滿臉，相當感人。至於由袁偉豪、蔡思貝擔演的《廉政行動2022》收視有13.3點。

《聲生不息》收視收視不俗，炎明熹（Gigi）於首兩集均有亮麗表現，無論是Solo獻唱《蜚蜚》或與楊千嬅合唱《勇》，都均展現出悅耳歌聲及驚人潛力，成功贏盡香港及內地網民及觀眾好評。「蜚」聲內地的她，社交網粉絲人數更每日遞增，由節目開播前的6萬急升至26.2萬（截至晚上6時）。為了回饋樂迷支持，Gigi特意百忙之中接受無綫娛樂新聞台及《東張西望》專訪，大談自己這段期間的生活日常、有趣點滴及等。Gigi透露現時每天都以練歌及傾音樂為主，每天想吃甚麼就吃甚麼，但表演前一星期會自動節食，甚有自制能力。她更大方分享今天的午餐菜單，有西蘭花、叉燒、鵝及魚，又自爆：「鵝就只係食咗幾舊，因為冇酸梅醬！」相當搞笑。

對於相隔2年後終有機會與家人重聚，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊，搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」談到日前在其網上直播驚喜亮相的8歲妹妹，Gigi笑言自覺與妹妹長得很相像，她又大爆：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟㗎喎，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯，真心覺得好尷尬！」Gigi參與《聲生不息》，家人當然全力支持，就連年屆90歲的爺爺亦有捧場兼給予意見，她說：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」