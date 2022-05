台灣女星邵岱兒(Debbie)畢業於金融系,之後因參加《綜藝玩很大》爆紅,成功進入演藝圈。而佢嘅美貌更曾喺香港論壇轟動一時,深深迷到一眾男粉絲!

而喺前日(2日)佢就喺社交網分享近照,見佢着上黑色性感比堅尼,大晒一對重量級嘅「白滑巨球」,辣度破表。之後佢仲晒出纖細嘅小蠻腰,而下身就着上超幼帶三角褲,不禁令人擔心佢嘅泳衣會唔會被佢姣紅嘅身材搞到爆開!

之後佢喺貼文寫到:「太喜歡《媽的多重宇宙》 everything everywhere all at once 這個電影了!大家看了嗎?」而一班網友就被佢嘅辣照搞到直噴鼻血,大讚話:「超火辣」、「抱歉我只看到妳很美」、「望到你就有多重幻想」、「點解你咁完美」。