Unpai　400萬巨乳網紅

近年好多日本AV女優紛紛向網絡界進軍，誓要以網紅身份俘虜一眾網民。不過，亦有好多網紅由網絡界殺入AV界，令網民唔使再想入非非，可以透過AV碟睇到佢哋嘅床上表演，最近加入AV女優行列嘅Unpai就係其中一位喇！

親民好「雙乳」

提到AV女優殺入網絡界做網紅，當中有好多成功嘅例子，好似已經引退但依然活躍嘅明日花綺羅，亦有當今嘅萬人迷AV天后三上悠亞，佢哋兩個喺網絡界都相當受歡迎，不過講到社交平台嘅追蹤者人數，就絕對要輸畀呢位後輩，佢就係今日同大家見面嘅Unpai喇！

佢原名叫伊藤彩，現年27歲，氣質帶點冷艷高傲，展露笑容時又顯得甜美和充滿親切感。其實阿妹本身都好親民，亦相當好「雙乳」，報稱擁有36H巨乳，之但係如果拍埋H Cup神奶奧田咲身邊，似乎體積上差啲啲，不過亦屬於乳量十足，足夠用呢對H奶表演胸夾，加埋5呎5吋高挑身材，令整副胴體吸睛指數極高！

下海拯救男人

佢喺18歲時被星探發掘，可惜遇人不淑，被事務所呃咗400萬日圓，因而搞到佢要放棄做藝人。後來喺朋友嘅鼓勵之下轉行做網紅，由於佢能歌擅舞，加上唔介意性感演出，一度成為網絡直播平台觀眾數目世界第二高嘅網紅，認真厲害！

及後佢被寫真界賞識，但係佢認為拍寫真唔係適合自己發展嘅路線，於是2022年初決定投入AV界，挾住社交平台擁有400萬追蹤者嘅人氣網紅之名，成為AV大廠S1嘅專屬女優，佢仲話下海拍AV係為咗拯救男人喎！不過阿妹講到咁偉大，但係其頭炮作品《うんぱい》似乎就未能夠將男人從慾海中拯救出嚟噃，因為全片大部分時間都係佢對住鏡頭吹水，最後先有一場床上肉搏戰，難免有呃錢之嫌！好彩佢之後推出嘅兩部作品都會喺床上傾力演出，唔單止表現肉緊，更加頻頻爆發潮吹，算係將功補過啦！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎5吋

三圍：36-24-36

Unpai真係好鍾意騷身材，所以喺佢嘅社交網中，除咗可以睇到有關佢各種演出嘅情報，亦可以睇到大量性感照片，真係好有眼福！