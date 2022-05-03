索女沙灘波　齊齊切磋

快將踏進夏天，大家最期待去邊度消暑呢？唔使問，男士們梗係最想去海灘啦，游水係其次，重點係一邊食雪糕一邊欣賞比堅尼索女，當然仲有一對又一對嘅「沙灘波」啦！好以今次介紹嘅3部作品，就係以海灘同比堅尼為主題，依家一齊嚟睇吓啦！

天后陣容

邊個話只有年輕脫星，先至可以主宰四仔界，其實遲起步嘅熟女脫星，有樣有身材又夠魅力嘅話，同樣可以成為天后，好似今年31歲嘅Savannah Bond，出道未夠4年，就已經成功躋身天后級位置，而呢套由Evil Angel出品嘅《Savannah Bond: Beach Bikini Slut》，正係佢嘅火熱新作，並夥拍Angela White、Gia Derza等幾位天后級脫星一齊演出。片中佢除咗會着比堅尼喺沙灘出場，仲會施展超強嘅口舌技巧，令對手棄械投降，床上演出更係出色，令四仔迷睇到血脈沸騰。有咁強嘅演出陣容，試問點可以錯過呢？

激烈大亂鬥

想玩「沙灘波」，再多幾對又點會嫌多？想知有幾多好玩，就要睇吓呢套由Reality Kings製作嘅《Project DTF》，就會明白好波唔止要夠彈，仲要量多至啱玩！睇到封面，就知呢套作品係以陽光與海灘加比堅尼為主題，並由Lulu Chu、Angel Youngs、Kylie Rocket等好波脫星演出。據片廠講，呢套片嘅狂熱同狂野程度，絕對超乎四仔迷嘅預期，其中一個賣點係片中8位脫星會嚟個床上大亂鬥，簡單嚟講，即係起碼有8對男女同時出現喺屏幕上，激烈嘅肢體動作同埋肉體碰撞，加埋此起彼落嘅叫床聲，大家幻唔幻想到有幾正？

主動出擊

男人見到比堅尼索女會起痰，而囡囡見到型男同腹肌時，同樣會流晒口水兼主動出擊，就好似呢套由Private炮製嘅《Twinwatch》咁喇！由演而優則導嘅男優Xavi Rocka執導，搵嚟脫星姊妹花Eveline Dellai及Silvia Dellai演出，仲有Sienna Day、Belle Claire等好波索女參演，單係睇到呢個演出陣容，加埋佢哋喺陽光下嘅沙灘盡情啪啪啪，畫面係咪好正呢？故事方面，老實講係有啲老土，講一班索女去沙灘玩，見到一個又一個健碩猛男踢波、游水、滑浪等，搞到佢哋發晒姣兼流晒口水，紛紛出動搵仔曳曳。

碟評

隨住天氣愈嚟愈熱，而疫情又不斷降溫，相信有唔少人對久違嘅海灘磨拳擦掌，加上好耐冇見過嘅比堅尼索女，難怪呢期美國四仔界推出唔少以沙灘為主題嘅作品。喺3部作品中，最貼題又最能令四仔迷有官能享受嘅，莫過於由天后級脫星Savannah Bond領銜演出嘅《Savannah Bond: Beach Bikini Slut》，除咗熟女味道夠正，身材又夠睇頭外，更因為佢喺床上嘅誘人演出，絕對值得再三回味。至於以大堆頭曳曳為賣點嘅《Project DTF》，同埋講班囡囡去沙灘獵男嘅《Twinwatch》，亦各有吸引力，加埋火辣身材，千祈咪走雞！