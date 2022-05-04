【是日通勝】

農曆四月初四

壬寅年 甲辰月 丁巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、14、40、48

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作遇阻力，對自己有信心，就能化危為機。

金牛座：人氣急升，在任何場合都能夠與人融洽相處。

雙子座：財運平穩，無喜亦無憂，多用粉紅色助開運。

巨蟹座：清者自清！即使受流言困擾，也應坦然面對。

獅子座：愛情運降臨，單身者多曝光，有望墮入愛河。

處女座：前輩的理財經驗值得借鑑，可為銀包添進帳。

天秤座：耐性不足，遇到麻煩易產生逃避或放棄念頭。

天蠍座：有異性緣，已婚者要檢點，避免另一半誤會。

人馬座：付出與收穫成正比，宜咬緊牙關，努力工作。

山羊座：多出席社交場合，可望獲得有利事業的消息。

水瓶座：意外頻生讓你措手不及，發牢騷也於事無補。

雙魚座：抽時間與親友聚聚，說不定能夠把心結解開。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 人緣差

鼠：獲貴人提攜，認真工作，可望多勞多得。

牛：鴻運當頭，工作表現佳，令人刮目相看。

虎：感情發展停滯不前，專注工作會比較好。

兔：桃花旺盛，條件不錯的異性在身邊出現。

龍：正財運上升，努力工作可換來豐厚收入。

蛇：做事細心，遇上棘手問題也能一一解決。

馬：信心十足，處變不驚，做起事來快靚正。

羊：時來運到，貴人助力強，有利事業發展。

猴：有迎難而上的魄力，事業發展有聲有色。

雞：人緣極佳，不管做甚麼事都獲家人支持。

狗：善有善報，即使犯了錯也能獲別人原諒。

豬：是日沖煞，運勢波動，人際關係受考驗。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

坐姿玄機

中國相學有分靜態相學和動態相學兩種。最廣為人熟悉的是面相，此乃靜態相學，而坐立的姿勢則屬動態相學，一舉手一投足之間，也可揭示個性與運勢發展，這次先來談談坐姿的玄機。

‧坐如山：坐姿端正，紋風不動者，一般都帶有貴氣，學問也較佳。

‧邊坐邊動：坐着時經常搖動膝腿，其人不易聚財，個性也較隨便，有失言之象。如為女性，感情運更會較多波折。

‧坐着前傾：代表容易焦慮不安，集中力亦不足，做事容易忽略細節；如年輕時出現此相，人緣運更差。

‧坐着時喜歡雙腿平放：一邊坐一邊喜歡把雙腿擱在茶几或桌子上，而兩手枕在頭後者，有支配欲，喜歡發施號令，作風也較自我。

‧坐相誇張：坐着時，手腳橫張或霸佔特多地方者，為人自我、容易得罪別人，以致影響工作表現，財運也不佳。

‧蹺腳（左踏右）：喜歡思前想後，有很多想法，卻少有落實執行。

‧蹺腳（右踏左）：行動型，凡事喜歡主動出擊，但也容易碰釘。