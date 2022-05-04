MIRROR拍攝MV變混戰　Anson Lo突急送院動手術

人氣男團MIRROR的12子早前拍攝新團歌，在池水中勁歌熱舞，Stanley、Edan和Jer最頑皮，踢水踢到水花四濺，令全隊人由頭濕到落腳，連底褲都濕透，Jeremy還飲下幾口池水，認真慘慘豬！不過Anson Lo仲慘，他被揭拍攝途中手指出事要急送入院做手術，初時他支吾以對，其他隊友即你一言我一語，開他玩笑亂爆他「插刺」、「反甲」和「骨折」，最後Anson Lo自揭真相，實情是手指肥咗。

MIRROR新團歌《Innerspace》的MV早前上架，12子在水池中使勁地跳，水花變浪花，十分壯觀，不過背後全隊人全身濕透捱凍兩個鐘，認真有苦自己知。早前，他們為團歌宣傳互相踢爆，相當搞笑。Jeremy指摘Stanley腳力勁令他喝下池水，Jeremy說：「我企佢後面好慘，佢好大力一踩就成個浪，我塊臉和頭髮濕晒都要繼續跳，又好凍，佢就笑到好開心，雖然辛苦但好開心。」Stanley笑言每拍完一個鏡頭都會轉頭望向Jeremy，看到Jeremy濕晒十分好笑。

Alton亦爆料，自稱是左排的受害代表，並篤出Edan是「凶手」，Alton說:「係最後發生，因為最後關係，我冇得報仇，我同Jeremy一樣End Pose濕晒。」此時AK亦加入要舉報，自稱與Ian屬於低層受害代表，AK說:「Jer飛剷入水製造咗一個浪，如果有塊板可以滑浪都得。」不過Jer也自稱是最後層的受害代表，搞笑地說:「我都畀Jeremy水花濺濕，不過大家今次拍MV玩得好開心，好似沙灘戲水。」

Edan表示有問過Alton是否要細力一點，但Alton表示不需要，「大家用盡全力踩水，覺得無所謂好睇就得，好專業。」他說看到姜濤擺End Pose時，成塊面濕晒時，也忍唔住笑了出嚟，姜濤直言其實大家一樣全濕透。問到是否底褲都濕晒？Alton說：「都分唔到出面濕定裏面出汗整濕，總之係濕透。」

Anson Lo被揭拍攝途中手指出事要急送院，初時他不欲透露內情，稱是好小事，他說：「如果唔搵專業醫生會變大事，但唔係大家聯想嗰樣嘢，係同手指有關。」其他隊員聞言就一人一句開Anson Lo玩笑，指他是「插刺」、「反甲」和「骨折」，十分搞笑。其後經理人「花姐」出面批准公開，Anson Lo終於自揭真相，他說:「近排自己肥咗，手指都肥埋，右手無名指隻戒指卡喺手指度，之後手指愈來愈腫，腫到好似波子咁，好擔心，打畀醫生，話如果今日唔整第日就整唔到。」笑言差點要叫消防剪掉戒指。

另外，Lokman透露現正籌備下一首團歌，預計紅館騷前推出，期望6月面世，AK透露近日為紅館騷忙於排練，由於過往做三面台，紅館的四面台需要重新編曲和編舞，除了排舞，他們又預告要操肌，Lokman笑言紅館場館大，身形太細粒大家便看不到他們。

化妝：Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：CHIC Private I Salon