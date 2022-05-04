東方日報C1：Blake爆乳變裝　Kim孭4千萬上身

有「時尚界奧斯卡」之稱的年度《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）前晚舉行，眾星以華麗服裝上陣。擔任今屆MET主席之一的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與影星老婆Blake Lively盛裝現身，爆乳的Blake更即場將長裙「變色」，搶去不少風頭！向來是話題女王的Kim亦不輸蝕，重現一代性感女神瑪麗蓮夢露的經典造型！

時裝界盛事MET Gala前晚在美國紐約大都會藝術博物館舉行，一眾名人紅星都有出席。Blake穿上高級訂製的宮廷晚裝爆乳登場，配上復古后冠頭飾，十足女王出巡！她走上紅地氈樓梯時，數名工作人員合力為她解開腰間的大型蝴蝶結，拖尾長裙「散開」變成湖水綠色的裙襬，工作人員隨即為她除下手套，整個造型即時變成同一色系，美艷效果令在場人士嘩然！

除了Blake與賴恩外，多對星級夫婦都有亮相放閃，包括「狼人」曉積文（Hugh Jackman）與妻子、碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與新婚老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）、歌手Joe Jonas與大肚妻子Sophie Turner等。

減磅重現夢露經典

美國真人騷女王Kim Kardashian亦率領一眾姊妹參與盛事，染了一頭金毛的她與諧星男友Pete Davidson拍拖現身。Kim的衣着打扮向來是焦點所在，今次亦不例外，她穿上已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）穿過、價值500萬美元（約3,900萬港元）的經典黃金珠片裙亮相，夢露於1962年穿過同一條裙出席美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的生日活動。Kim受訪時自爆為了「着得落」，共花了3周時間勁減16磅。

谷愛凌顯超模風範

其他女星方面，早前確診新冠肺炎並已康復的《色慾都市》（Sex and the City） 美國女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker），佩戴巨型花花頭飾並谷胸上陣；中國體壇名將谷愛凌穿露肩裝登場，有網民留言讚她有超模風範。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：