螢幕初吻一早冇咗　倪嘉雯認單身4年好自在

倪嘉雯（Carmen）和羅毓儀（Yuki）在無綫熱播劇《雙生陌生人》中，分飾陳煒和湯洛雯的年輕版，分別與黃庭鋒有不少對手戲。Carmen去年憑《換命真相》演少女版「劉佩玥」而彈起，今次在《雙》飾演陳煒的少女版，她自言一定無陳煒的靚樣和身材，不過收到劇本時，覺得角色很像自己，她說：「角色係一個有錢女，好得體，好斯文，真係覺得同我真人幾似，因為我細個就好乖，讀書時好專心，唔會拍拖，所以應該掌握得到。」透露第一次拍劇演感情戲，故對與庭鋒發展的Puppy love戲份，十分期待。

羅毓儀就一臉酸溜溜說：「所有唔浪漫嘅劇情就發生晒喺我身上，螢幕初吻畀咗黃庭鋒，（有冇事前同男友備案？）已經備咗，佢話無眼睇、唔想面對。男友好好嘅，明白係工作需要，不過話睇到會心痛囉！（唔畀你再拍呢啲劇？）咁唔會嘅，佢都開通。」Yuki男友雖然並非圈中人，但相當「好戲」兼好玩得，愚人節當日，他們在網上嗌分手，合演出一場戲，呃晒身邊朋友，她說：「估唔到有人信，我同男友夾埋，佢Del晒我哋合照，扮到好Sad咁。」

Carmen表示也被他們騙倒，自言單身了4年，現在冇拍拖，雖然冇男友，但都要向家人交代，提到自己的螢幕初吻早就無咗，拍《換命真相》時被鄒兆霆奪走，她說：「畀鄒兆霆強吻咗，拍之前無同屋企人講，費事佢哋擔心，到劇集出街時，先講其實錫得好快嘅。」