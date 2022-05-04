送媽媽一份福氣滿滿的禮物！六福珠寶消費券購物攻略

【特約報道】母親節即將到臨，在這歌頌母愛的節日，將承載着文化與現代創意結合的「福滿傳家」系列送給媽媽，傳遞真摯的祝福。

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母親節禮物窩心精選：「福滿傳家」系列

設計師以「福」為創意理念，創作多款象徵家族傳承精神的珍貴之寶。用古法工藝打造、寓意六福齊備的「福澤連綿」黃金吊墜及手鐲，祈求為佩戴者帶來福氣圓滿、美好順遂的祝願，在延續經典文化的同時，亦演繹出別具一格的時尚感，送給媽媽就最適合不過。

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