譚仔三哥米線母親節期間限定呈獻「滋補姬松茸鴨三寶美線」

【特約報道】為答謝一直為家庭無私奉獻，全力照顧家人的媽媽，譚仔三哥米線（譚仔三哥）藉着「母親節」，由同時兼備「媽媽身份」的譚仔三哥姐姐用心呈獻「滋補姬松茸鴨三寶美線」，為各位勞苦功高的媽媽獻上一碗滋補又窩心的米線，傳達謝意。這次限定呈獻更邀請《造星4》遺珠中呼聲極高，俘虜大批網民支持高呼成團的「YOLICA」率先試食。Yoyo、Alice及Sica都是著名三粉，均大讚「美線」能以形補形，食材滋補而且分量十足，絕對是與媽媽共同享受的滋味之選！

「還你」滋補菇菌湯底！ 期間限定「美線」養生又豐盛

譚仔三哥繼去年推出「姬松茸螺片雞米線」，今年再度推出另一滋補新品。「姬松茸鴨三寶美線」已經隆重推出，只售兩星期。「姬松茸鴨三寶美線」特別選配菇菌濃湯，以姬松茸烹調而成，香濃味鮮，健腦益腎，提高免疫力，具保健作用，滋補養生。經此上等湯底浸泡，每一口米線都沾滿菇菌的精華，滋味滿分。配料方面，「鴨三寶」包括鴨膇、鴨腎花及鴨血。原件嫩滑鴨膇醬汁入味，啖啖滋味滿足；鴨腎就切成花球形狀，除了美觀優美，還可以吸盡濃湯精華；鴨血由台灣直送，以秘製濃湯煨扣足足1小時，口感仍保持嫩滑，入口即化。由此精心炮製的三寶，再配上姬松茸，這款「姬松茸鴨三寶美線」無論是滿足感還是CP值均屬爆燈！不論是男或女三粉食用「姬松茸鴨三寶美線」，不但可滋補養生，而且四餸米線分量豐盛，滿足感爆燈。

「還你」《造星4》遺珠三寶！YOLICA試食後讚口不絕

於選秀節目《全民造星4》完結後，但獲廣大網民力推及看好的Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）及Sica（何洛瑤）分屬好友，屢屢一同開Live，一邊享受譚仔三哥的美味米線一邊傾偈。名列網民「還我系列」的三人，更獲網民合稱「YOLICA」，大有成團出道之勢！這次譚仔三哥繼續「還我」系列，不但還大家滋補香濃的「姬松茸湯底」，再加碼配上「鴨三寶」：鴨膇、鴨腎花及鴨血，更特意邀請同屬「還我」系列的三位著名三粉「YOLICA」率先試食「滋補姬松茸鴨三寶美線」。

年紀輕輕的三人，均鍾愛這款米線的滋補成分，亦期望「鴨三寶」能夠以形補形。Yoyo大讚鴨膇嫩滑入味：「早前拍攝電視劇《季前賽》以及幾個節目，出了不少外景，經常走動，鴨膇會有助加強我的腳骨力吧！」而Sica則喜歡爽口彈牙的鴨腎花：「腎，令我想起『Sun』，我最希望就是像陽光般照住大家，散發正能量感染觀眾，所以愈食愈起勁！」Alice則對鴨血讚口不絕：「補血佳品，令人容光煥發，皮膚白裏透紅！」

「鴨三寶」的不同口感與味道使整體味道更升華，YOLICA這三人組合同樣以默契與友誼帶出無窮潛力。暫時三人仍專注於各自的不同企劃，偶於限定活動以組合形式登場，會否合唱歌曲再正式以女團派台及出道仍是未知之數；但對於一旦成團出道的話，誓要以最特別的定位驚艷觀眾：「我們都不太想做正統女團，可能以『女子樂團』形式出道，分別演奏牧童笛、三角鈴及沙槌，闖出一條新路！或者以主持及綜藝形式，因為我們都很喜歡分享各式各樣的話題。」

「鴨三寶」固然各有滋味，但浸泡於滋補又窩心的湯底後才能發揮出最佳味道。對於YOLICA三位女孩，母親便是她們的最強後盾。適逢母親節，一直忙於工作的她們都希望抽空和母親食飯，品嘗保健養生的美食：「出糧後要送禮物給母親！但大家都要記得，只要有心，每天都是母親節，平時也要好好孝敬媽媽啊！」試食當天，三人更對譚仔三哥的姐姐們一見如故，紛紛練習「三哥姐姐話」，希望以最地道的「三哥姐姐話」恭祝母親「母親節快樂」，相當有心！