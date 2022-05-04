誓搣劣迹藝人臭朵　張哲瀚再拍片鬧爆畀人跣

內地藝人張哲瀚因同龔俊主演內地BL劇《山河令》而爆紅，二人更因而被網友湊為「男男CP」，「情侶」形象深入民心，可惜張哲瀚因為被指疑辱華而封殺，繼而「人間蒸發」，連人氣極高嘅《山河令》都被下架。不過4日前，張哲瀚忽然上載手寫信到社交網，直指自己於劇中嘅「前同事」多次借自己個名做宣傳，就算佢早前「出事」後都依然借佢「賣廣告」，因此要寫信割席，令人不禁聯想係講緊龔俊。點知今日（4日）凌晨佢再次發功，直言佢被打入「劣迹藝人名單」係畀人跣！

張哲瀚今次親自拍片，當中就提及有人竟然用佢張童年照當自己相，交畀電視台公開播出，成功引發大批粉絲誤以為係「放閃」舉動。有網友就搵到2021年時，龔俊就喺節目《我不知道啊》入面公開拎張哲瀚童年照當自己相！張哲瀚又借人生似大鍋，指自己喺鍋底時本身可以向上爬，但係有人一直倒油入鍋，直言佢依家知道到底係邊個人「倒油」，搞到佢嘅人生「跣腳撻低」，更令「#倒油」話題一夜間上漲到1,500萬閱讀量，明顯佢今次發言成功引發網上輿論。

雖然張哲瀚依家被「封殺」，不過佢就提到自己練唱歌、學結他，更加學埋詩詞歌賦，依家已經有幾份作詞同曲喺手，講到明好快就會再次現身見大家，即被網友推算佢係諗住以歌手身份「復出」。