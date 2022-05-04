日本健身達人教路　每日2分鐘瘦小腹

隨着社交距離措施放寬，明天開始去泳池、沙灘及水上樂園終於可以唔使戴口罩喇！絲打們係咪好興奮，好想約埋一班姊妹去沙灘玩水？玩樂心情Stand By之後，大家嘅Body又準備好着性感泳衣未？尤其是經過早排WFH，日日在家喪食之後，條腰分分鐘出現士啤軚！不過有肚腩又使乜驚，以下由日本人氣健身達人Noga示範的瘦小腹Workout，每天只需做2分鐘，每個動作做20秒，就能即時感覺腹部發熱，持續進行1個月，就可練出腹肌和纖瘦腰線。

動作1：手肘撐地轉體

首先手肘撐地，雙腳緊合腳尖碰地，然後臀部像畫弧形一樣移動，但不要讓骨盆碰觸地面。要留意自己的腰部，最好盡量利用腰部力量讓臀部擺動。當持續動作，腹部肌肉會發熱，發揮瘦小腹功效。

動作2：仰臥向上擡腿

完成動作1後轉身，面向上、背部緊貼地面，雙手平放地上，雙腳屈膝向上踢。動作的重點是利用腹部核心力量讓臀部離開地面。所以動作毋須過分用力，雙腿也不用特別伸直，只需在抬腿的過程中，盡量抬高腰部便可。

動作3：仰臥交替碰腳尖

繼續面向上，但背部、雙腿和雙手要離地，然後雙手交替觸碰腳尖（即是左手碰右腳，右手碰左腳）。重點同利用腹部核心力量抬起身體和腿部，達到鍛煉腹部肌肉的目的。

動作4：空中抬腿畫圈

此動作跟動作2頗為相似，首先背部要緊貼地面，雙手平放地上，然後抬起拍合的兩腿，以腹部力量帶動雙腿向順時針或逆時針方向畫圈。注意做動作時，腹部必須緊貼地面不可移動。

動作5：捲腹抬腿

接下來，身體坐著雙手撐起，腿部離開地面，身體呈現一個V字。接著腹部出力讓胸部接近腿部，然後再分開。多做幾次熟練之後，可以增加動作幅度。

動作6：仰臥支撐

這個動作比較像平時大家所做的平板支撐，不過是仰臥姿勢，背部不貼地而手肘撐地。透過腹部力量撐住雙腳，雙腳合併在一起，並伸直離開地面，然後固定整個動作Hold住20秒。

嚴格控制飲食

除了示範2分鐘練腹肌的動作，Noga也教大家控制飲食。她認為最好的方法就是減少攝取糖分和碳水化合物，例如大米、麵條和糖果，在減脂期間就應盡量少食。總之運動與健康飲食雙管齊下，就自然會瘦下來，重拾纖腰！