【簡潔生活學】有限面積無限空間

家居多選用淺色系布置，視覺上令空間感大增。（網上圖片）

居住地方狹窄，想住得舒適，除了可以定期進行斷捨離，減少不必要物品，在居室布置上花點心思，其實也可以增加空間感。

色系

客廳或房間，盡量用同一色系的布置，將空間感連繫，例如淺色系的米色、白色、淺木色等等……這些顏色令環境看來比較清新明亮，牆壁的顏色可以和窗簾、家具同色系，令室內感覺統一。相反採用深色系列，會充滿壓迫感。有研究顯示黑色、紅色甚至灰色，會影響居住人的心情，亦會較易患上抑鬱症。

採光度

白天盡量打開窗戶，讓自然光進入室內，也可呼吸新鮮空氣，採光度充足的房間，可減少壓迫感，可適當利用鏡面，將室外的自然光反射至空間內。而開揚感覺會令室外景致伸延到房間，看看窗外景色，心情也會變得開朗。相反如果房間陰暗和空氣不流通，除了充滿塵埃或濕氣，氣氛也顯得沉重，人也會變得沒動力。

床的位置

床的位置要貼近牆壁和角落，這樣在周邊才可騰出多些空間，而且研究顯示，睡床貼着牆身，睡覺時會變得更有安全感，提升睡眠質素。另外，床底可以用作收納空間，利用膠箱或藤籃，收納一些較少用的物品。

向上發展

近年興建的納米樓，實用面積小，但樓底比較高，可以選擇高架床，床下方用作工作室或是小朋友的玩樂空間，自製房間複式單位，不過要考慮體力問題，每天要爬上爬落。購買時需要計算清楚樓底高度，否則在床上坐着也有困難。

由底到頂的儲物櫃

可以訂做一些比較高的儲物櫃，將收納空間伸延至天花，從而減少房間的儲物櫃數量，視覺上拉長了，房內空間感倍增。

小地氈作連貫

放一張小地氈在房間中央，看來更舒適和溫馨，可以躺在地氈上放空和休息，即使跟朋友坐在地氈上傾偈玩樂，感覺更Chill更放鬆。

最後，作為收納師當然鼓勵可以減少不必要的雜物和裝飾品，定期打掃，生活才會感到清爽舒暢。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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