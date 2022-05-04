KOKOMO AILAND　海上移動豪「島」

半潛式浮動島「KOKOMO AILAND」，既可讓買家實現島主夢，又毋須長期停留在同一個地方，比擁有一個真正小島更好玩！ （互聯網）

當一般人覺得擁有豪宅、超跑、遊艇才能彰顯富豪身份時，部分富可敵國的大豪客早已把收購目標瞄向大大小小的島嶼，以榮升島主為樂。不過，無論你買下的島嶼有多大，裝修有多豪華，地理上始終有其限制，於是標榜可移動的人工島，勢將成為富豪們的新獵物。正如今次介紹的「KOKOMO AILAND」，規模之大媲美一個小島嶼，卻像遊艇一樣可以移動，毋須永遠停留在同一個地方。

可以8節速度移動

上文提到有富豪為圓島主夢，不借一擲千金，好像世上最昂貴的Lanai Island，就是由甲骨文創辦人Larry Ellison斥資逾6億美元買下，而「KOKOMO AILAND」的名字則令人聯想起另一個位於南太平洋島國斐濟的世外天堂Kokomo Private Island。該座半潛式人造浮動島是由主力研發私人潛水艇的MIGALOO Private Submersible Yacht所設計，外形方方正正，貌似一座鑽油台，可於惡劣的海洋環境下保持穩定。另外，它配備了8台發動機，能以8節的速度於海上移動，毋須只停留在一個地方，這一點又比擁有一個小島更加好玩。

猶如海上娛樂城

設施方面，它分設多層甲板，包括種植了棕櫚樹和各種花草的叢林甲板、設有戲水池及燒烤區的海灘甲板、備有戶外用餐區及瀑布的花園甲板、附設按摩及美容院的水療甲板、可供直升機升降的直升機甲板等等。另外，它附有一個迷你港口和擁有兩個海灘俱樂部，後者有多項設施，包括健身房、水下餐廳、戶外電影院、水上玩具及小艇儲存庫，可謂應有盡有，是不折不扣的海上娛樂城。

住宿方面，主人房設於頂層，有私人玻璃電梯直達，內有玻璃底按摩浴缸，享有360度全景觀，視野廣闊。另設有4間VIP房、6間客房，空間極廣。據品牌發言人表示，「KOKOMO AILAND」的設施可按買家的需要加減，就連鯊魚飼養池都可加進去。