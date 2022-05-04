初夏新味　法國美酒佳餚之旅

踏入5月，很多人不期然想起法國，除了到名店血拼和參觀藝術館，品嘗高質法國菜也是重要的行程之一。當地除遍布星級餐廳，親民的法式小酒館、Cafe亦令人流連忘返。雖然現時未能到當地旅行，不妨試試本地法國餐廳推出的新菜單，除有酒店的高級菜式，亦有親民的法式小菜糕點，最適合邊吃邊感受優雅的法式滋味。

星級法式小餐館

法國有很多米芝蓮星級大廚，高級餐廳更是數之不盡，當地的小酒館美食也適合和朋友分享。中環早前開業的法式小餐館Town 93 Café，就有2位米芝蓮星級大廚坐鎮，店內供應經典早餐、班尼迪蛋等法式美食外，還主打法式糕點，師傅選用當造水果和其他食材，打造出法式千層酥、可麗露、檸檬撻和巴黎芙蓉塔等甜點，而且還不時轉款，讓客人保持新鮮感。和閨密吃件法式甜點，再來一杯咖啡，享受法式的悠閒，輕鬆過日晨。

普羅旺斯的假日

每年夏天，都有很多旅客到法國南部的普羅旺斯度假，香港嘉里酒店因應5周年，除了推出不同的優惠和驚喜，由現時至5月15日逢星期六至日，將戶外平台變成觀景餐廳，更以普羅旺斯為主題提供5道菜午餐，頭盤是加入康堤芝士泡沫的蘑菇酥皮撻，豐富的海鮮拼盤有檸檬汁醃紅蝦、煙熏三文魚、烏魚子蟹肉多士、海螫蝦、蟶子等，加指定價錢還有原隻熟波士頓龍蝦。傳統的法式燴海鮮湯，啖啖鮮味。主菜有慢煮小羊架或烤風乾鴨胸，最後以法式士多啤梨蛋糕作結。客人在戶外邊嘗美食，邊賞風景，很有遊南法的感覺。

印法混搭

不同國家的菜式或食材經重新拼配，會有意想不到的滋味。西營盤的法國餐廳Pondi以印度風味和經典法國菜融合，推出全新的印法菜式。前菜有混合紅菜頭、芹菜蘿蔔蓉，加大蒜油醋汁和蒔蘿籽油炮製的紅菜頭沙律，紅蝦他他配芫荽青檸汁，加添風味。主菜方面，法國鴨肉醬配車厘子啫喱、鴨肉咖喱汁和紫薯脆片，層次豐富。法式焗田螺加香茅羅勒牛油、參巴醬麵包糠及香辣蒜頭椰子碎一起焗，味道香濃。至於印度牛油雞，用咖喱醬醃製，吃時配師傅自家製葱油莎莎醬，啖啖葱香。

認識與品鑑Sparkling Wine

法國除了精緻巧手美饌外，當然少不了全球知名的香檳與葡萄酒，想一次過品嘗多款美酒，大可以參加由捷成酒業於即日至5月20日在銅鑼灣舉行的「Sparkling Festival」，現場設有法式酒莊風情的期間限定店外，還會開辦7場「五月品酒坊」（需於品牌網店登記成為會員即可網上免費報名），請來多位專業品酒大師，講解法國及日本的有氣酒、美食配搭等，更會示範及教以軍刀開香檳的技巧。品酒坊帶來多個酒品品牌，包括英國英國皇室御用兼007系列電影中情報員James Bond最愛的法國Bollinger伯蘭爵香檳、堪稱「隆河之王」E. Guigal酒莊的葡萄酒、個性親和又極具魅力的法國普羅旺斯Château de Berne多款玫瑰酒，以及兩款來自日本山梨銘釀的七賢（Shichiken）有氣清酒。