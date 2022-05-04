本日日本：退役寢台列車　變身話題宿泊設施

以往往返東京及北海道除了坐新幹線和飛機外，更有一架寢台特急列車「北斗星」。該列車由JR北海道與JR東日本聯營，早於1988年啟用，往返上野至札幌。不過由於設備老舊，於2015年在眾多鐵道迷不捨下停駛。不過北海道北斗市便有居民團體發起眾籌，於2016年從JR北海道收購了兩個北斗星的24系客車車廂，之後鋪設了路軌、整備了廣場及停車場後對外開放，每年吸引逾萬人參觀。不過由於新冠疫情關係令參觀人數大減，沒有收益下令車廂的維修保養變得困難，為了解決難題，最近有關方面決定將車廂變身為宿泊設施「北斗星Square」！其北斗星B寢台車廂經過了一翻修葺及裝設了附有空氣清新功能的冷暖氣設備，共提供7間客房，每間設有2段式寢台，可供2人入住，另有一個共用大廳。與此同時車廂外亦設有兩間拖車房（Trailer House），滿足想隨時欣賞北斗星景致的住客。要留意的是入住北斗星B寢台的旅客需使用共用浴室及屋外廁所，而拖車房則內設浴室及廁所。不過，無論是寢台車廂抑或拖車房的住宿都不包用餐，由於附近沒有便利店，所以建議大家要帶備食品前來。而廣場方面預定於夏季會借出燒烤工具給住客，營業期至11月中旬，冬季休業。寢台宿泊Plan費用兩人一室每位4,000日圓起（約HK$240），拖車房3人一房每位3,850日圓起（約HK$231）。

北斗星Square

地址：北海道北斗市茂邊地3-3-14