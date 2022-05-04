向「前夫」致敬︱張敬軒將真人真事搬上手機電影

歌手張敬軒處男執導的手機電影《前夫的愛》，原本預備了4個劇本，經與編劇商量後，決定選用現在的故事，亦是他最喜歡的版本，他分享親身經歷說：「雖然呢個只是虛構嘅故事，但實情喺我身邊係真有其事。曾經有位男友人問我，可唔可以幫佢拎到MIRROR嘅海報，仲話係不惜任何代價，佢話好想送畀佢太太做禮物氹佢開心，所以呢個男仔成個過程係排除萬難，用盡各種可行方法，只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。我喺成個過程入面見到好有愛，所以好想將佢拍成電影，向呢班『前夫』致敬。」

對於去年出現的各個社交群組例如「前夫關注組」等，他都有好深刻感受，覺得這份情十分難得。問到最喜歡的部分，軒仔說：「我會選一開始飾演『換燈箱職員』嘅陳湛文，去到最後有一個反高潮嘅鋪排。」軒仔並溫馨提示大家：「古仔係純屬虛構，偷嘢係唔啱㗎！」

因處男執導，軒仔表示最困難是自己經驗不足，他感謝團隊的幫忙：「無論係監製編劇嘅Sunny Chan，定係美指嘅張蚊，定係整個團隊，不能一一盡錄，有佢哋嘅幫手、參與，先成就到呢件事。」同時亦令軒仔有另一番的體會：「因為之前一直係從藝人或者演員嘅角度出發去工作或者去睇一件事，但當調番轉頭，從一個幕後、導演去睇番出嚟，又係另一回事。」