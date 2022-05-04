電視都買到NFT？同期新技術仲有…

NFT是2022年最Hot話題，但估唔到依家睇電視都可進入元宇宙！講緊Samsung最新The Frame電視，全球首度內置Nifty Gateway NFT平台，用戶透過電視便能瀏覽NFT藝術品的背景資料和區塊鏈元數據，睇啱再經二維碼交易，亦可出售甚至在電視展示自己的NFT收藏品，較分散到不同NFT市場買賣更方便！

NFT以外，新版The Frame還有不少改良，例如升級採用霧面屏幕技術 (Matte Display) ，達到防刺眼強光、防反射及防指紋效果；新增AI智能OTS（Object Tracking Sound）音效技術，聲音隨着畫面影像移動，打造動態音效體驗。作為畫框電視的它，今代內置Art Store典藏增加至1,600幅畫作，並備有多款新色畫框選擇，若加裝在自動旋轉電視掛架上，更能透過遙控器旋轉屏幕，讓畫作垂直或橫向顯示。

【同場加映】

荷里活調色

Panasonic Z2000系列早於今年CES亮相，這款4K OLED電視提供65及77吋兩種尺寸，最大特色是內建HCX Pro AI影像晶片，畫面由荷里活專業調色師調校，確保忠實呈現電影畫面。針對打機，它除內置HDMI 2.1介面帶來HFR和VRR 技術外，還創電視先河引入「遊戲控制板」，可將遊戲的常用設定直接顯示於畫面上，令操作更得心應手。

可變刷新率

Hisense U9H是一款75吋Mini LED電視，支援1,280區全域調光，峰值亮度達2,000尼特，較上代U9G足足光了兩倍，令暗光細節盡現。支援4K解像度的它仲具有120Hz可變刷新率技術，畫面按應用自動調節，減低掉幀同時具省電作用。其他技術包括Dolby Vision IQ、Dolby Atmos、ATSC 3.0數碼調諧器等。