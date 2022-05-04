身教好重要！劉倩婷將善心延續下一代

慧妍雅集以及一眾藝人黎諾懿、陳山聰、張名雅、陳敏之等齊齊參與送暖行動，慧妍主席劉倩婷於疫情期間不時落區派發物資，近日她便跟邵珮詩和唐麗球到老人院舍派發有機純米糊，她說：「呢段時間，各方都有壓力及需求，尤其部分獨居或行動不便嘅老人家，好需要大家幫忙；老人家咀嚼唔方便，捐贈米糊一來方便佢哋食，二來又有營養同飽肚，估唔到BB嘅食物原來都啱老人家。」

落區探訪中，劉倩婷指遇上一位近90歲的老人家，令她留下深刻印象：「遇到一位好健談嘅老人家，我哋全程企喺度傾偈傾咗半個鐘，雖然對方年紀咁大，但佢好正面同積極，仲倒轉向我哋發放正能量同關懷。」

第5波疫情嚴峻，劉倩婷與囡囡近兩個月差不多每天安在家中抗疫，她謂：「除咗落區做慈善工作，幾乎都冇出過街，親子時間多咗好多，而我亦好好利用呢段時間去處理咗好多家事、修讀金融課程，同埋準備慧妍雅集40周年慈善羽毛球大賽及大型籌款活動。」問到疫情過後，會否將善心延續下一代，帶囡囡去做慈善工作？劉倩婷說：「絕對會，之前都有帶佢去做慈善工作，等佢感受多啲，令佢知道社會有好多人需要幫助，依家我都有畀囡囡睇多啲新聞，等佢了解多啲社會嘅事。」

此外，陳山聰亦在社交平台呼籲今次送暖行動，雖然現時囝囝Jaco只有1歲多，但他已希望培養仔仔成為小義工，他說：「長者曾經是香港嘅棟樑，為香港建立咗好多嘢，我覺得我哋呢一代要回饋番畀長者；而我作為爸爸，我都希望將呢顆心感染到仔仔，將來疫情好轉，我會帶Jaco去行善，畀佢知道社會有好多人都有好多不足、其實佢好幸福，由細開始培養佢行善，我爹哋培養我，我希望可以培養佢。」