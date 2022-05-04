新光戲院靈異事件多籮籮 李居明逐一解破

第5波疫情漸趨緩和，社會亦開始重回正軌，各行各業恢復常態運作，經營新光戲院多年的玄學家李居明宣布喜訊，其親自炮製的兩部玄學電影《大剃度》與《通靈師》，5月初於香港有線電視及香港開電視播出，而兩齣粵劇戲寶《蝶海情僧》和《大赤壁賦》亦鐵定7月份於新光戲院大舞台公演。

據悉《大剃度》及《通靈師》曾在新光數碼戲院公映，反應熱烈，遂引起多家電視台爭奪獨家電視首映權，最終與有線電視達成協議，5月7日、8日、9日黃金時段在兩個電視頻道先後播映，適逢母親節及佛誕假期，定必吸引不少觀眾。

李居明透露該兩部電影多次參加國際影展且獲多項國際大獎，《大剃度》全在日本拍攝，探討日本寺廟鮮為人知的神秘面目。李居明日前接受香港開電視專訪，帶黃芳雯、霍嘉恩、王凌燕走入新光戲院，暢談佳作，並分享對靈界的研究。

李居明笑言新光戲院的靈異事件足可拍成一部電影：「我2012年做的第一套粵劇《蝶海情僧》第一晚首映，有場戲講有架船從後台駛出來，點知出場時撞到台口，燈光和電腦全部發生故障。中場休息那半小時搶救不成，舞台監督跟我說，下半場取消吧！我靈機一觸即刻上香，念經，好快所有機械都回復正常了。」靈界事件真偽眾說紛紜，李居明所拍攝《通靈師》，邀請各地靈媒作法，他說：「中國最強問米婆叫三姐，她從不接受訪問。我敲門問她，她說要先問祖師。最後祖師說可以拍攝，我們才拍到她問米過程。另外日本的通靈師坂子, 她們三代都做問米婆。」他還指於美國找到一位男通靈師，他本身是說英語的，但幫他們的化妝師通靈找到她的婆婆時，通靈師竟然說出婆婆的客家話，令人大開眼界。