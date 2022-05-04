陳嘉寶三年抱三深感幸福　視老公為「神隊友」

母親節將至，藝人陳嘉寶（Anjaylia）分享為人父母的喜與憂。她育有3名寶貝女Hosanna、Eliana與Azaliah，透露佗細女時曾住院近2周，當時憂心BB，又極為想念家人，心情沮喪：「喺醫院同兩個女視像時，佢哋喺度喊，好掛住大家，真係好肉赤！」

讚老公「神隊友」。

原來Anjaylia佗細女時，孕期第8個月出現胎位不正的問題，正常來說BB頭部會朝下，惟其情況卻有異：「成個BB打橫喺個肚度，醫生話有危險，因為一穿水，BB有可能踢到臍帶，會有生命危險。」她憶述當時BB已差不多有7磅重，但仍每天都在轉動，相當神奇，及後經醫生用人手矯正胎位，情況才穩定下來。不過，她擔心BB在她平躺時再次轉身，所以晚上只敢坐着睡覺，直至第41周順產。經歷以上種種，她坦言母親節最大的願望就是小朋友健康開心，亦是她最大的禮物。

而她早前與老公及囡囡玩滾軸溜冰，提早慶祝母親節。她感激母親和奶奶的偉大無私，透露會帶同3個囡囡三代同堂溫馨慶祝，並已預訂花束。她又大讚老公黃頌祈是「神隊友」，一直肩負照顧她和3個囡囡的責任，自認是幸福女人。