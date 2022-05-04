拍廣告吸金孝敬媽咪︱姚焯菲夢想成真升呢做老師

姚焯菲近期再拍攝流動支付工具廣告，以老師Look示人的她更夢想成真，達成「我的志願」。不過，「添齡」扮Miss Yiu的她則要戒掉招牌可愛，展示出威嚴一面。

有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）近期再為中銀香港BoC Pay拍攝宣傳片，她變身Miss Yiu親身教大家裝APP，配合BoC Pay成為第二階段「電子消費券計劃」成員。只有15歲的她扮老師造型花盡心思，戴上黑框眼鏡、頭髮縛上髮髻外，服裝也挑選橫條連身裙，增添成熟韻味。拍完廣告後她表示會推薦APP給同學及親友，因除了他們能獲得$68迎新優惠，自己亦可以「多勞多得」賺取$20推薦獎賞。

近期入圍「百大美女」的Chantel要戒掉招牌可愛扮老師，覺得相當有挑戰性：「平時大家記得我是係After Class成員，係乖乖學生，但係今次我就要變身Miss Yiu，同大家講聲Good Morning Class。今次比我真實年齡大咗10幾年，所以拍攝時心裏面要話畀自己聽，要戒掉可愛，要釋放出Miss要有嘅專業同說服力。」她為今次的Miss Yiu設計了既嚴謹又有親和力同時兼備權威一面的性格，原來當老師更是她小時候「我的志願」：「細個經常喺屋企同妹妹玩老師、學生角色扮演遊戲，我哋都爭住做老師，覺得老師形象好有權威，亦受人尊敬，今次可以話係夢想成真。」

母親節快到，Chantel決定將今次廣告酬勞的3分1買母親節禮物和準備大餐孝敬媽媽，希望媽媽能有一個難忘的母親節，其餘的酬勞將會儲起，果然是乖乖女。