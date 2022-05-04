BTS疫情下開騷　帶挈事務所營業利潤增長逾62%

雖然全球疫情仍未緩和，但韓國人氣男團防彈少年團（BTS）已開始開騷吸金，今年3月在首爾舉行演唱會，4月又赴美國拉斯維加斯開騷，他們早前宣布將於6月推出新碟，粉絲都大表期待。

所屬的HYBE事務所昨日（3日）公布2022年第一季度的業績，其中銷售額達2.850億韓圜（約18億港元），比去年同期上升9.8%，營業利潤為370億韓圜（約4.24億港元），比去年同期增長62.65%，純利則為308億韓圜（約1.95億港元），比去年同期勁升78.71%。HYBE的代表朴智元表示：「能與BTS在一起，對我們來說是祝福，我們不會覺得這是理所當然，會集中地給予支援。」

因為BTS最近在銷售額中佔的比重較之前少，有分析指HYBE正減少對BTS的依賴，朴智元對此表示：「這是因為其他藝人的銷售額也有所上升。」他強調不會放棄BTS：「BTS的旅程才剛開始，我們無法估計他們能夠走到甚麼地方，也不能猜測他們的可能性，我們會一直支持他們直到旅程的終點。」最近外界十分關心BTS的當兵問題，朴智元表示：「有關入伍日期和方式，直到現在還未有定案，如果有詳情的話，到時我會跟大家公布。」

他又透露除了BTS之外，TOMORROW X TOGETHER與Seventeen等旗下藝人都會在第二季推出新專輯，預計銷售額會再上升，旗下藝人亦將會於下半年在韓國及海外舉行巡迴演唱會，而除了剛出道的新人女團LE SSERAFIM之外，今年亦將有2隊新人組合出道。