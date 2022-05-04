早瀨彩　展露最佳F奶

作為寫真女優，當然係趁自己正值最佳狀態嘅時候積極演出，自然容易取悅觀眾。好似由賽車女郎界轉戰寫真界嘅早瀨彩咁，狀態Fit到漏，寫真演出更係大膽又暴露，令人相當有眼福！

氣勢強勁

有好多女優都游走於寫真界同賽車女郎界，好似已經封胸嘅巨乳尤物忍野沙羅同川崎彩就係最佳例子，至於近期人氣高企嘅高挑巨乳美人兒林夢亦係其中之一。雖然林夢的確係高質，但係佢嘅前輩早瀨彩亦絕對唔輸蝕喎！

現年28歲嘅佢，樣貌綺麗而帶點冷艷氣質，予人一種難以高攀和不易接近嘅感覺，不過其實都係鏡頭前嘅形象嚟啫，睇番彩妹嘅拍攝花絮，就會見到佢成日都笑容滿面，相當親切。身材方面，又高挑又纖巧，擁有一對白滑修長美腿，而且上圍激凸，胸前一對F奶質感天然，柔軟又富彈性，擁有呢副極品身材，難怪早瀨彩被封為「寫真界最強Body」，不論做寫真妹定賽車女郎都氣勢強勁啦！

盡情解放

佢初出道時主要以賽車女郎為主要工作，之後亦有參與寫真拍攝工作。由於身材極佳且表現出色，所以好快就冒起，更喺唔少車女比賽中奪得唔少獎項，例如「年度賽車女郎獎」及「最優秀新人獎」等。後來彩妹急流勇退，2017年放棄幕前工作，轉行做美甲師，但係兩年之後，佢又突然復出，一邊繼續做美甲師一邊拍寫真。由於彩妹出道以來，予人健康形象，所以亦獲得鄉下山形縣向方機構委任為觀光大使。

不過，呢個健康形象似乎好快就會被摧毀喇，因為彩妹認為自己正值最佳狀態，所以喺最新嘅寫真集嚟個大解放，赤裸上半身演出，雖然會遮住兩點，但係波邊同波底都可以清楚可見，加上阿妹本身身材索爆又靚女，令寫真拍出極為誘人同挑逗嘅效果！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎7吋

三圍：35F-23-35

早瀨彩最近積極參與寫真拍攝工作，從其社交網就可以見到佢拍低嘅性感照片，另外亦可以睇到彩妹嘅生活點滴，想了解佢多啲，就要Click入去睇喇！