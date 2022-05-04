胞弟墮坡亡！關詠荷首現身憔悴消瘦　張家輝離港憂妻崩潰

影帝張家輝最近家有白事，太太關詠荷的弟弟上月在沙田行山時意外墮坡，最終不治。面對血親突然離世，關詠荷大受打擊，哭得肝腸寸斷，令家輝心痛又擔憂。忙於處理喪禮的關詠荷今日（4日）首度現身，面容憔悴、身形激瘦，可見身心俱疲。

上月9日，沙田下城門水塘發生墮坡意外，一名關姓男子在主壩附近跌落約30米深山坡，經搶救後返魂乏術。據知，男死者正是關詠荷年輕3歲的弟弟，關詠荷驚聞噩耗，即帶同尚在讀中一的姪兒趕往醫院了解，得知唯一弟弟意外身亡，她的情緒陷於崩潰，久久未能平復，心痛愛妻的家輝日夜開解，陪太太捱過最黑暗的日子。

打點後事照顧姪仔

無奈家輝因早已簽下合約，於關弟離世幾日後便忍痛離家，出發到內地開工，但據知他一直心繫太太，除擔心其情緒狀況外，又怕她既要獨力照顧16歲女兒張童，又要分身打點弟弟身後事，以及照顧雙親早年離異、現時又痛失父親的姪仔，在重重壓力下，他擔心愛妻身心未能承受得住，惟有時刻保持聯絡，又拜託在港的好友多加關照，打算迅速完成手頭工作後，即趕返港慰妻。

驚見記者登車速閃

關詠荷今日在弟弟出事後首度現身，約下午2時許，她獨自由半山馬己仙峽道寓所，乘7人車前往一幢大廈，當問到是否忙於辦理弟弟的喪事，她露出驚訝表情，本來想進入大廈也過門不入，轉身急步返回座駕，直駛回家，全程低頭撳手機，見她身形消瘦不少，面帶憔悴，我見猶憐。

現年57歲的關詠荷在無綫擔任過無數劇集的「女一」，一直深受觀眾喜愛，下嫁家輝後便淡出幕前，全力相夫教女。投身娛樂圈近35年，她一直鮮有提及家事，以免家人受騷擾。據知，她自小衣食無憂，家中有兩位家姐及一名弟弟，當年與遠走南非的家輝短暫分手，亦是由她暗中代為照顧家輝的病重家姐，可見她最重親情及私隱，故就算家中遭逢巨變，兩夫婦的身邊人也三緘其口，預留空間給傷心人療傷。