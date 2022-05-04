越南女DJ　「胸」悍無比

嚟自越南的Ngân 98本身係一位人氣高又火辣嘅女DJ。（互聯網）

越南女郎嘅嫵媚及溫柔，相信唔少巴打都深有同感，亦因為咁，有人覺得佢哋同火辣扯唔上關係，其實咁諗就大錯特錯喇，好似呢位性感DJ名叫Ngân 98，外形夠晒火辣，令人一見鍾情呀！

我行我素

講到夜場嘅性感DJ，喺泰國同韓國都有唔少，而嚟自越南嘅性感DJ，大家又識得幾多個？由今日開始，就要記住Ngân 98呢個名字喇！佢不但擁有迷人樣貌，火辣身材更係佢嘅招牌，每當以性感造型登上舞台時，必定會引起全場起哄，原因好簡單，因為佢身材火辣度同衣着性感度，比台上嘅女舞蹈員更加吸睛。

不過亦因為咁，曾經為佢帶嚟唔少麻煩，其中一件事就係由於佢着得太性感，而被有關當局問責，就連演出場地都被牽連在內。事後Ngân 98無奈表示，相對外國其他嘅夜場，佢嘅衣着其實好普遍。雖然如此，同時作為人氣網紅嘅佢，仍經常喺網上分享火辣嘅性感自拍照，當中更不乏尺度相當大膽嘅福利相，因而經常成為網民嘅熱話，絕對係一位大膽兼我行我素嘅辣妹。

胸大有腦

佢相當識得利用人氣嚟吸金，除咗喺社交平台進行限時直播、吃播等活動外，早前更開設商業網站實行做埋網上商品直銷，果然係有商業頭腦。事實上，曾經喺商業小姐選美比賽奪得冠軍嘅佢，足見佢的確係生意頭腦強勁，另外佢對美容及化妝品有濃厚興趣，早就對呢個市場磨拳擦掌。

雖然佢現在忙於做DJ，又要搞網上生意，但係佢仍會抽時間兼職做模特兒，仲利用同為DJ嘅男友喺網上放閃兼吸金，以情侶檔搵銀嘅方法，相信唔係好多網紅做得到。對於未來嘅發展，Ngân 98坦言最希望能夠喺DJ及網絡生意之間，能得到平衡嘅同時，網絡生意有更好嘅發展。

阿妹嘅網名叫「ngannn.98」，擁有逾26萬粉絲，以及超過500個貼文，大部分都係性感火辣嘅自拍照，當中更有全裸但三點不露嘅相片，絕對係超級福利，千祈唔好錯過！