【是日通勝】

農曆四月初五

壬寅年 乙巳月 戊午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：動土、嫁娶、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、37、38、39

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：大事化小，放鬆自己，好心情就會向你靠近。

金牛座：專注力不足，做事易分心，宜暫時休息一會。

雙子座：人氣上升，可通過工作結識有利事業的益友。

巨蟹座：節衣縮食要有個限度，別讓自己淪為守財奴。

獅子座：要注意言行，過度在乎面子有可能因小失大。

處女座：經濟陷困境，幸獲貴人幫助，可望渡過難關。

天秤座：小財不出，大財不入！待人接物不宜太吝嗇。

天蠍座：身心狀態陷入低潮，宜放慢腳步，好好休息。

人馬座：可於職場上遇到投契的異性，別拒人於千里。

山羊座：正財運上升，只要努力工作，有望豬籠入水。

水瓶座：遠離繁囂，呼吸新鮮空氣，有助換來好心情。

雙魚座：瑣事纏身，顧此失彼，不要把所有事攬上身。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，需注意收支平衡。

牛：狀態欠佳，面容憔悴，做事提不起精神。

虎：情緒平和，可靜下心處理一些複雜事情。

兔：壓力沉重，宜找人傾訴，切勿鑽牛角尖。

龍：受人關注，留意自身形象，忌不修邊幅。

蛇：床頭打架床尾和，多予包容易感動伴侶。

馬：心情低落，無心工作，犯錯機會非常高。

羊：偏財運大好，易有意外進帳或收到禮物。

猴：貴人運強，利見客見工，可獲滿意結果。

雞：桃花運上升，單身者易邂逅不錯的異性。

狗：做事精明，臨危不亂，遇到難題冇有怕。

豬：財運亨通，收入增多，但切忌得意忘形。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

如何利用廚廁提升健康運

時常有朋友問，有甚麼方法或擺設，可輕易提升家居風水運程？其實風水不是單一課題，不是簡單擺放幾件風水物，便能夠運轉乾坤。

要改變現代家居風水，先要了解到香港寸金尺土，一般家居不會太大，每件能夠引動物理關係的東西，在細小空間所帶來的影響會比外國大宅更大。簡單來說，在現今香港家居，只要將廚房及洗手間的門長期關上，已能提升風水，給健康帶來良好效應！

眾所周知，洗手間內充斥水氣，在中醫角度，不平衡的濕氣會造成婦科、腎臟、泌尿科、頭暈、耳鳴等問題。由於現代家居中，房間距離洗手間的位置不會太遠，所以水氣會直接影響我們的休息空間，換言之，在睡覺時，濕氣會無形中影響我們的健康。

至於廚房是五行火性的代表，在物理上會影響溫度高低，亦會影響生活空間的乾燥程度，令我們的身體需要抵受着溫度與濕度不停變化的現象，虛耗能量。在中醫角度，火氣過旺會導致皮膚、血液相關疾病。大家可能會問，開放式廚房的問題不是更大嗎？ 對於香港家居來說，答案是絕對的啊！