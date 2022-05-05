尼古拉斯基治被舊拍檔爆買蝙蝠洞　佢咁樣回應

奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）出晒名係「影壇大花筒」，佢最愛花錢買啲唔定駛嘅嘢，乜鬼都買一餐！ 由於太大駛嘅關係，更曾經搞到欠下一屁股嘅責差啲破產。而早前曾同佢喺電影《驚天奪寶》（National Treaure）系列中合作過嘅女星戴安古格（Diane Kruger）就踢爆佢曾買下「蝙蝠洞」!

不過基治日前亮相清談節目時就為此澄清，佢話自己係有去睇過「蝙蝠洞」不過就冇買到。佢解釋：「我有探索所有元素嘅興趣。我有大堡礁嘅潛水證書。空中？我就未試過一直想玩嘅滑翔機。至於土，我想爬山洞。我哋（與戴安）曾經喺黑山拍攝《驚》，我當時同佢講：『我聽說有山洞出售。不如一齊去睇下！』而我就去咗睇。但最後冇買到。」

雖然冇買「蝙蝠洞」，但基治多年來的確買過唔少古靈精怪嘅收藏品。其中包括以2,650萬港元買入位於美國新奧爾良19世紀著名凶宅LaLaurie Mansion，後來佢因害怕受詛咒而額外花錢喺鄰近建9呎高的金字塔墓碑「辟邪」。此外，佢亦曾花費117萬港元買下初版《超人》（Superman）漫畫。而恐龍骨化石、侏儒頭骨等等古怪嘢佢都曾經買入收藏。