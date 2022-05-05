棒棒堂合體打響頭炮　小煜大爆：演唱會第一站紅館開

台灣「Lollipop@F」出身的楊奇煜（小煜）自單飛後，一直忙於歌影視三棲發展。近年他積極參加綜藝節目、舞台劇、音樂劇演出，從一位偶像榮昇實力派歌手和演員。升格奶爸的他，罕有接受東網訪問時，大方分享家庭生活點滴、未來工作發展、以及首次公開披露棒棒堂合體演唱會最新消息。

提到有一段時間沒有來過香港，小煜興奮地說：「我想來，超想念香港的粉絲。」他揚言疫情過後一定會帶兩個孩子來香港旅行，以前當偶像的時候都有粉絲守候，完全沒有私人時間逛街、欣賞景點，想體驗坐港鐵。對於在香港最想做的事情，他直言：「我想見周潤發，老婆是他超級粉絲，愛周潤發的程度比我更深！」

至於萬眾期待的棒棒堂合作演唱會，他率先興奮透露最新進度：「我們六個已經討論好了，合體開演唱會的打算，第一站首選紅館演出。」他表示第一次舉行演唱會的地點是台北小巨蛋，不過棒棒堂六個成員都超級熱愛香港，對多年支持我們的歌迷有情意結。他笑說：「香港的歌迷與台灣歌迷熱情程度不同，比較兩極化。香港歌迷會持續尖叫，直接表達愛意。」他率先透露演唱會選曲方面會以七彩棒棒堂為主，希望能夠以歌會友，進場一起回顧經典的集體回憶。他透露棒棒堂其實有一個私人群組，成員們還是會保持聯絡經常聊天。有關好友威廉最近公布訂婚消息，小煜表示有祝賀他，他説：「威廉結婚好像是今年八月份會舉行，求婚和訂婚的兩個大日子，兩天自己都有工作在身並不能出席。」

身為奶爸的小煜，對於第二胎的誕生，直言多了一份責任感。他分享兩個孩子出生剛巧是台灣疫情嚴重的階段，直到目前為止兩個孩子基本上都沒有出外玩，只是在家附近散步，長時間都留在家中。」他說：「現在兩個孩子的年紀還很小，都不懂得說話。哥哥會打弟弟，故意欺負他。」對於這樣的情況有可能會持續發生，他表示控制不到，尤其男孩子會經常打架。至於會否考慮生第三胎，再追一個女？他說：「雖然我是女兒控，不過真的不會再生了！」

對於未來工作大計，他表示近年主攻音樂劇和舞台劇發展，有持續上演戲班進修，今年亦有推出兩首單曲作品，打算儲夠一定數量，才推出第二張個人專輯。至於影視作品方面，他說：「過往的電影都是飾演有錢人富二代，不再希望被定型，想挑戰演社會工作者，如電視劇《做工的人》中的角色。」被問到會否再參與新一季《全明星運動會》，他表示應該不會，因為新一季應該主要邀請新人參加為主，不過還是有可能當導師的機會。