Mercedes-Benz E 200 AMG Line豪華時尚跑「魅」

【特約報道】隨着汽車科技日新月異，平治（Mercedes-Benz）新款E-Class的隨車科技配置全方位提升，裏裏外外變得更智能時尚。E-Class向來都是豪華房車的典範，E 200 AMG Line更增添動感外形，無疑是市場上最佳選擇。

德國製造信心保證

定位中型豪華行政房車的E-Class，自1946年來已交付超過1,400萬輛，不僅是Mercedes-Benz有史以來最暢銷的車型，更是品牌的重心型號。加上E-Class是在擁有先進數碼科技的德國平治Sindelfingen廠房生產，「德國製造」絕對是信心保證。新E-Class配備新設計面罩及頭尾泵把，加上全LED頭尾燈，賣相更具動感。E 200 AMG Line更配備AMG鬼面罩、穹頂式四骨線頭冚及以AMG型號為基礎設計的頭尾泵把，還標準配備18吋AMG輕合金輪圈，盡顯跑「魅」。

48V EQ Boost輕混能系統

動力方面，高效能2.0L直四渦輪增壓引擎備有48V EQ Boost輕混能系統，配以9G-TRONIC波箱，不僅擁有197hp最大馬力，320Nm峰值扭力更可於引擎轉速低至1,650rpm全數釋出，有助減少引擎負擔和油耗，廠方公布的綜合耗油量低見6.6L/100km。此外，AGILITY CONTROL懸掛系統提供最佳行車操控性，確保駕駛者及乘客可享受最佳駕駛樂趣與舒適性。廠方更將主動煞車輔助（Active Brake Assist）、主動泊車輔助（Active Parking Assist）連PARKTRONIC及360度環視鏡頭，以及盲點輔助等主動式安全系統列為標準配備，進一步提升駕駛安全。

寧靜舒適駕乘體驗

E-Class之所以備受追捧，全因它擁有高貴時尚外形和豪華寬敞車廂，更時刻帶來寧靜舒適的行車體驗，一直貫徹品牌造車理念。E 200 AMG Line起步反應爽朗有勁，於直路加速表現線性，9G-TRONIC自動波箱運作靈敏。新車配備5種駕駛模式包括Sport、Sport+及Comfort模式等，選用Sport+模式，油門、懸掛及軚環等都進入作戰狀態，攻彎指向性佳。轉回Comfort模式，舒適穩定的賣點表露無遺。

講到舒適乘坐體驗，豪華內裝不僅用料及手工上乘，還融入了平治馳名的長途舒適性和前衞設計的座椅。兼顧舒適度和充足腰部承托的駕駛席，具備自動適應調校功能，透過顯示屏或Mercedes me手機應用程式輸入車主身高資料，座椅便會自動調校至適當位置，駕駛者只需微調便可開始駕駛。E 200 AMG Line作為豪華行政房車，加上點點跑「魅」，是同級中不二之選。

規格表

車型：4門5座位豪華房車

引擎：直四渦輪增壓連48V EQ Boost

容積：1,991c.c.

最大馬力：197hp/5,500~6,100rpm

最大扭力：320Nm/1,650~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC自動波箱

綜合耗油量：6.6~7.1L/100km

車身體積：4,940×2,065×1,460mm（長×闊×高）

查詢：2504 6140（仁孚行）

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