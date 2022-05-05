立夏至 宜養心解暑熱

今天是二十四節氣中的立夏，是夏季的第一個節氣，代表夏天正式來臨，氣溫升高，晝長夜短，除了要適應天氣的變化外，養生方式亦要隨之而改變。

從中醫學角度，夏屬火，火氣通心，因而夏天宜養心，要保持心境平靜之餘，亦可避免因大量出汗而傷陽，飲食上則可因應季節特式而調整。

飲食可「對症下藥」

夏天火重且天氣炎熱，排汗會增多，亦容易造成胃口不佳，貪冷傷身，故飲食上應以清淡、易消化為主，多飲水或清涼飲品，進食補水、清熱、酸味食物。飲品上可選擇菊花茶、綠豆沙、酸梅湯、冬瓜茶、甘蔗水等等，亦可在水中加入檸檬、鹽或糖。食物上則可選山楂、葡萄、番茄等酸味食物，以及含有大量水分的蔬果及清涼食物如綠豆、絲瓜、薏仁、木耳、稀食（如粥、湯）等，進食酸味食物可生津解渴，健胃消食。

說到飲食禁忌，則要減少食用油膩辛辣之物，避免出現「上火」問題，如便秘、痤瘡、口腔潰瘍等，亦會令心情變得煩躁。另外，生冷食物易傷脾胃，不宜多食或過早食，特別是腸胃不好的人士更要少食。

午睡養精神

夏天晝長夜短，陽盛陰虛，特別是午間時分，氣溫最高，人體為了散熱，會把大量血液集中在皮膚，大腦供血相對較少，特別是午飯過後，消化道供血增多，更易昏昏欲睡。若有時間，可適當午睡，時間最好控制在半小時之內，否則會進入深度睡眠，可能造成反效果。就算條件不許可，亦可以閉目養神，甚至聽音樂消除疲勞，回復精力。

夏日運動禁忌

雖說夏天應避免大量出汗傷陽氣，但適當的運動可以強身健體，所以在夏日運動時亦有一些事項要注意，一是避免在天氣最熱之時（如上午11時至下午3時）做過於劇烈的運動。二是運動過後，不要立即涼冷氣、沖凍水涼，一冷一熱容易引起感冒。