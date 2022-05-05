性感新星Sydney Sweeney出席MET被記者性騷擾

被喻為「時尚界奧斯卡」的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）日前於美國紐約舉行，憑劇集《毒癮女孩》（Euphoria）一劇走紅的24歲性感新星Sydney Sweeney亦有出席，不過她行紅地氈時被人出言性騷擾！

整個過程被在場一名女子拍下並由《紐約時報》於社交網轉載，片段中以性感低胸長裙現身的她行經記者區時，突然有一名人士大嗌：「在場有冇人好似你對波咁？」之後有人大叫：「嚟喇，畀對波我哋睇吓！」她不但沒有嬲反而笑住將視線移開。而片段事後被網上廣泛流傳，有好多網民批評該男子的行為。而MET Gala大會方面亦透過發言人回應事件指他們對獲邀請出席的人士經過嚴格的申請審查。「這事件引起了我們的注意，我們既不清楚指控是否準確，亦不清楚記者身份。但當然不會容忍我們的任何嘉賓受到這種不專業的對待。」

被傳媒人士出言性騷擾後，Sydney亦有於社交網站公開出席MET Gala的照片，不過就沒有提及事件。她只留言說：「簡直就是夢的一夜！名副其實是我行紅地氈以來最有趣的一次。多謝Tory Burch設計的無敵晚裝裙！仍然難以相信整夜是真實的:) 」