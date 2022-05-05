尊尼特普被爆曾向前妻安芭挖陰摷毒品

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗的官司於美國續審，安芭找來心理醫生在庭上作供。期間除了爆尊尼曾多次向前妻性虐待之外，更試過因懷疑安芭下體藏毒而「挖陰摷毒品」！

安芭的心理醫生Dawn Hughes庭上表示從2019年9月開始與她合共會面了29個小時，最後診斷她患上創傷後遺症（PTSD）。而心理醫生指安芭遭受到性暴力，尊尼喝醉或興奮之時，會強迫她發生關係。「這些不是愛的表現」，並透露尊尼曾因懷疑前妻私處藏可卡因而直接「摷毒」！另方面，安芭的律師日前突然向法庭要求撤銷案件，她認為尊尼沒有任何證明他的指控，因此提出撤案，雖然法官當場駁回，但也表示如果安芭能提出相關的證據，則會再作討論。

而昨日（4日）終於輪到安芭在庭上首度作供，在庭上她邊作供邊爆喊指尊尼曾威脅要殺死她。她表示事發於2013年7月，當時她們在巴哈馬度假。她與尊尼以及他兩名子女Jack和Lily-Rose一同坐遊艇。她表示當時尊尼因為準備賣出他的遊艇而不快加上喝了酒令情緒更高漲，她指每次尊尼飲完酒都會發癲，所以她故意將酒倒落咖啡杯內企圖隱藏。安芭指當時飲醉的尊尼開玩笑企圖跳海，之後Lily-Rose開始喊：「我攬住佢（Lily-Rose）安慰佢。尊尼過嚟，佢非常之嬲。佢叫Lily-Rose行開並望住我繼續喊。而尊尼就開始指摘我，指我喺佢子女面前叫佢醉酒佬。佢撞我埋牆， 仲叉我條頸並話畀我聽佢可以殺X死我，我當時好尷尬。」此外，她亦爆有次他們坐飛機去俄羅斯，他因不滿一名空姐對安芭好友善而呷醋並向該空姐動粗，並威脅話會扭斷她的手腕！