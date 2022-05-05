街頭風Hello Kitty　甜美又型格

Hello Kitty粉絲在哪裏！平日想買Hello Kitty的鞋款服飾，但受設計風格所限，未必敢穿上身。不過近日Nike聯同Hello Kitty推出街頭風格的Air Presto鞋款，以及Hoodie、褲款及兩款T-Shirt，卻極具可穿性。全系列的設計傾向流行風格，適合男女穿着，而鞋款更推出小童、中童和大人尺碼，大家都能輕鬆駕馭。聯乘產品於5月10日在運動品牌的日本官網發售，感興趣的Fans不妨留意。

翻炒鞋款

以Hello Kitty元素設計的Air Presto鞋款早在2004年就已經推出雛形，不過當時只作小量生產，官方並沒有開放售賣，屬於極爲稀有的款式。時隔多年此鞋款以DV3770-400型號再次推出，鞋面以天藍色為主調，並注入多個Hello Kitty印花。鞋舌、鞋踭與鞋底部分就印上標誌性的Hello Kitty面部和蝴蝶結標誌。隱藏的鞋墊以及鞋盒部分就更有驚喜，前者在左右方印上不同的動畫場景，而後者盒面上不但有個大剔Logo，更綴有Hello Kitty的專屬蝴蝶結標誌，令到簡單一個鞋盒都變得有特色。

街頭服飾

今次品牌一口氣推出T-Shirt、Hoodie、棉質長褲款單品，每一件都適合男女穿着。色調上雖與同系列鞋款相似，都是以藍天的色彩為底色，再印上同樣的Hello Kitty印花。不過細節上卻略有不同，例如Hoodie帽子上有一個紅色蝴蝶結，而褲款的左口袋和T-Shirt的胸前部分就有運動品牌Logo。另一款T-Shirt主色為白色，正面與背面只有一個Nike和Hello Kitty Logo，風格較簡約卻容易配搭其他夏日服飾。